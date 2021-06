Poseł Porozumienia Michał Wypij o posiedzeniu klubu PiS: Nie czuć było żalu o głosowanie na RPO

Zobacz wideo Gowin przeciw Staroń. Siemoniak: To przejście cienkiej czerwonej linii

Jak pisaliśmy, po wtorkowych obradach Sejmu klub Prawa i Sprawiedliwości wybrał się na pierwsze wspólne posiedzenie od niemal roku. Stosunek prezesa partii do posłów Porozumienia, którzy w głosowaniu na RPO wybrali prof. Marcina Wiącka, a nie popieraną przez PiS senatorkę Lidię Staroń, był przedmiotem wielu spekulacji.

Michał Wypij o posiedzeniu PiS: Nie było czuć żalu związanego z głosowaniem na RPO

- Pojawiają się pytania, czy ten rząd będzie dalej funkcjonował, czy to było tylko głosowanie za Rzecznikiem Praw Obywatelskich, czy za koalicją i za dalszym istnieniem Porozumienia w Zjednoczonej Prawicy - mówił reporter TVN24, który o tematy poruszone podczas posiedzenia pytał polityków PiS, gdy ci wychodzili z Sejmu. Jak jednak pisaliśmy, politycy PiS nie potrafili lub nie chcieli odpowiedzieć jasno na to pytanie. Według Polskiej Agencji Prasowej, na którą powołuje się portal tvn24.pl, Jarosław Kaczyński mówił o "kryzysach wywołanych przez koalicjantów", choć wytknąć miał głównie dwie trudne sytuacje - wybory prezydenckie w Rzeszowie oraz kwestię Funduszu Odbudowy.

Na temat atmosfery podczas spotkania wypowiedział się w rozmowie z Radiem PLUS także Michał Wypij z Porozumienia. Według słów Wypija podczas posiedzenia klubu PiS nie czuć było żalu związanego z głosowaniem na Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Pewnie nie wypada o wszystkim mówić, ale o atmosferze jak najbardziej, bo była dobra. Była bardzo koncyliacyjna, zwrócenie uwagi, że dzieliły nas pewne kwestie, ale idziemy dalej. [...] Nie było żali, osoby, które tego oczekiwały, mogły czuć się mocno zawiedzione. Pan prezes sporą część swojego przemówienia poświęcił strukturom PiS, bo przed nimi kongres. Zwrócił uwagę, że podobnie jak w naszej partii, też muszą przeprowadzić wybory - powiedział poseł Wypij.

Wypij został także zapytany o to, jak senatorzy Porozumienia zagłosują w sprawie RPO.

- W związku z tym, że pan prof. Wiącek odpadł, a rekomendacja zarządu dotyczyła jego osoby, myślę, że rozmowa na ten temat jeszcze przed nami. Znam zdanie co najmniej jednego z senatorów, bardzo negatywne, na temat tej ewentualnej rekomendacji dla pani Staroń, ale ta rozmowa jeszcze przed nami. W takim układzie nie będziemy nic prawdopodobnie narzucać, no bo skoro nasz kandydat wczoraj odpadł, to w zasadzie nie obowiązuje uchwała zarządu - powiedział.

Sprawę głosowania na senatorkę Lidię Staroń skomentowała także Magdalena Sroka, rzeczniczka Porozumienia.

- Przyjęliśmy uchwałę, która obligowała posłów Porozumienia do głosowania nad kandydaturą prof. Wiącka, tak że nasza decyzja była znana i myśmy deklarowali, w jaki sposób zagłosujemy od samego początku - powiedziała w TVN24. - W dalszym ciągu uważamy, że kandydatura prof. Wiącka była zdecydowanie lepszą kandydaturą na zajęcie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich - dodała. Sroka została zapytana też o to, jak w kwestii kandydatury Staroń na RPO zagłosują senatorowie Porozumienia. - Nie przewiduję, żeby inaczej niż większość posłów Porozumienia - skwitowała.