Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski był gościem Beaty Lubeckiej w Radiu ZET, gdzie mówił między innymi na temat budowania "jak najszerszego porozumienia" przez opozycję. Jednego ze słuchaczy szczególnie zainteresowała jednak kwestia urlopu prezydenta stolicy.

Trzaskowski: Pracujemy po kilkanaście godzin dziennie i nie bierzemy za to pieniędzy

"Jak to jest, że po tylu rozjazdach po kraju jako Campus Polska Przyszłości, prezydent Warszawy ma wciąż 26 dni urlopu? Kiedy pan znajduje czas na Warszawę?" - brzmiało pytanie jednego ze słuchacza rozgłośni.

- Wszyscy wiedzą, że prezydent miasta stołecznego Warszawy ma nieregulowany czas pracy. Warszawiacy mi płacą za moją pracę, natomiast ja nie biorę nadgodzin, a pracuję po kilkanaście godzin dziennie, pracuję w weekendy. Proszę się nie martwić, mam czas na Warszawę - odpowiedział Trzaskowski.

Prowadząca dopytała więc swojego gościa, czy na czas promocji projektu Campus Polska Przyszłości, polityk bierze urlop.

- Tak, bardzo często biorę urlop - powiedział prezydent Warszawy. - Natomiast proszę pamiętać, że prezydent miasta stołecznego Warszawy ma, jak każdy samorządowiec, nieregulowany czas pracy. Nie pracujemy od 8 do 16, chyba każdy o tym wie. Pracujemy znacznie, znacznie więcej, dłużej - uściślił Trzaskowski, dodając, że pytanie o jego urlop nieustannie powraca. - Na szczęście nie bierzemy pieniędzy za nadgodziny dlatego, że oszczędzamy pieniądze dla budżetu miasta. A pracujemy po kilkanaście godzin dziennie i również pracujemy świątek, piątek.

Dziennikarka dopytywała Trzaskowskiego także o to, czy pamięta on, ile dni urlopu zostało mu jeszcze do wykorzystania w tym roku. Polityk ze śmiechem zaprzeczył.

Polska Campus Przyszłości Trzaskowskiego już w sierpniu

Przypomnijmy, że na początku maja prezydent Warszawy zaprezentował projekt "Campus Polska Przyszłości", który jest pierwszą inicjatywą Ruchu Wspólna Polska Rafała Trzaskowskiego. Wydarzenie ma być przestrzenią dialogu i spotkań dla młodych ludzi zainteresowanych losem swojego kraju. Odbędzie się od 27 sierpnia do 2 września 2021 roku na terenie Kortowa, miasteczka akademickiego w Olsztynie. W programie znajdą się między innymi warsztaty praktyczne, dyskusje z ekspertami, aktywistami, naukowcami, a także różne formy rozrywki.