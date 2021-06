Nieoficjalnie: W odpowiedzi na cyberataki rząd zaproponował posłom całodobową infolinię

- Przedstawiono nam pomysł korzystania ze specjalnej infolinii w przypadku parlamentarzystów, którzy podejrzewają, że mogli paść ofiarą cyberataków - powiedział w rozmowie z WP jeden uczestników niejawnego posiedzenia Sejmu. Infolinia udzielająca wsparcia posłom ma działać całodobowo.

W środę o godz. 9 Sejm zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu dotyczącym ostatnich cyberataków na polskich polityków. Chwilę po rozpoczęciu obrad marszałkini Elżbieta Witek poprosiła ekipy telewizyjne o opuszczenie sali obrad i ogłosiła przerwę do godz. 12. Najpierw w ramach tajnego głosowania posłowie mają wyrazić zgodę na to, by posiedzenie miało charakter niejawny. Później informację na temat cyberbezpieczeństwa kraju przedstawi premier Mateusz Morawiecki.

Niejawne posiedzenie Sejmu będzie oznaczać m.in. zamknięcie galerii sali posiedzeń, skąd zwykle obrady obserwują media oraz goście parlamentu. Wchodzący na salę obrad posłowie nie będą mogli mieć przy sobie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nie będzie też można wnieść bagażu, torebek czy teczek.

Jak tłumaczył w rozmowie z PAP Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu, posłowie wchodzący we środę do sali posiedzeń będą sprawdzani przy pomocy urządzeń detekcyjnych. - Odmowa poddania się kontroli oznacza brak możliwości udziału w tajnych obradach - podkreślił Grzegrzółka, dodając, że za realizację działań ochronnych jest odpowiedzialna Straż Marszałkowska.