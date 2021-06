Kukiz: Zagłosowałem na Lidię Staroń, bo prosił o to Kaczyński. To jest przedmiotem umowy

We wtorek Sejm powołał na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich Lidię Staroń. Kandydatkę Prawa i Sprawiedliwości poparł również Paweł Kukiz. Dzień wcześniej polityk wraz z Jarosławem Kaczyńskim ogłosił porozumienie programowe. - To porozumienie zakłada, że my poprzemy ustawy ważne dla programu Kukiz’15. Chodzi o ustawę antykorupcyjną, o dniu referendalnym i o sędziach pokoju - mówił prezes PiS. W zamian za to - jak podkreślił Kaczyński - ruch Kukiz’15 "będzie wspierał Polski Ład i to wszystko, co jest potrzebne, aby układ polityczny, który dzisiaj jest w Sejmie, trwał".

REKLAMA

Zobacz wideo Awantura w Sejmie w sprawie Turowa. Protasiewicz: "To, co rząd wyprawia w sprawie Turowa, to jest dosłownie czeski film!". Suski: "Stajecie po stronie innego państwa w sporze z Polską! Hańba!"

Tajne posiedzenie Sejmu ws. cyberataków. Wyłączone wi-fi, kontrole posłów

Kukiz: Zagłosowałem na Lidię Staroń, bo prosił o to Jarosław Kaczyński

O głosowanie ws. wyboru RPO i porozumienie z PiS-em Paweł Kukiz został zapytany na antenie Polsat News. - To nie koalicja, to porozumienie między dwoma podmiotami partyjnymi, jednym bardzo dużym, a drugim maleńkim [Kukiz'15 ma czterech posłów - przyp. red.], ale ten maleńki może czasem metodą dźwigni wprowadzić jakieś zmiany - powiedział. Jak dodał, do polityki przyszedł po to, aby "sprowadzić Polskę z połowicznie demokratycznego do demokratycznego państwa".

- Zagłosowałem na Lidię Staroń, bo prosił o to Jarosław Kaczyński, to jest przedmiotem umowy. Ale do tej pory w ogóle nie brałem udziału w głosowaniu na RPO, bo - podobnie jak Lidia Staroń - uważam, że powinien on być wybierany bezpośrednio obywateli - podkreślił Paweł Kukiz. Stwierdził również, że to, iż Lidia Staroń jest czynną polityczką, jest "drobiazgiem".

Adam Bielan o Partii Republikańskiej: To będzie Porozumienie bez Cezara