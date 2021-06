Politycy PiS prosto z Sejmu ruszyli na wyjazdowe posiedzenie. "Wiem, że jadę, nawet nie wiem gdzie"

Wtorkowe obrady Sejmu zakończyły się po godzinie 18. Podczas posiedzenia podjęta została m.in. decyzja o wyborze nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. 231 posłów zagłosowało za kandydaturą Lidii Staroń, którą zaproponowało PiS. Po zakończonych obradach posłowie Prawa i Sprawiedliwości po raz pierwszy od sierpnia 2020 roku udali się na wspólne posiedzenie wyjazdowe.

Według informacji PAP spotkanie będzie podsumowaniem dotychczasowej kadencji oraz przedstawione zostaną plany na przyszłe miesiące. - Po tak długim czasie potrzebne jest podniesienie morali i mobilizacji w klubie - mówił agencji jeden z polityków PiS, cytowany przez tvn24.pl.

Jakie tematy zostaną poruszone na posiedzeniu? Członkowie PiS będą rozmawiać "o życiu"

Dziennikarze tvn24.pl zapytali posłów o to, czego będą dotyczyły wieczorne rozmowy. - Prezes [Jarosław Kaczyński] je zwołuje i dzisiaj przedstawi nam porządek. Nie wiemy dokładnie, ale pewnie coś związanego ze zjazdem - odpowiedział dziennikarzom europoseł Krzysztof Jurgiel.

Krzysztof Sobolewski z kolei na pytanie dziennikarzy o temat wieczornych rozmów wydawał się nieco zmieszany i zagadkowo odparł, że na posiedzeniu prowadzone będą rozmowy "o życiu". - O przyszłości, o Polskim Ładzie - dodał.

To samo pytanie usłyszał także Jan Mosiński. Poseł odpowiedział, że nie wie, jakie tematy zostaną przedyskutowane wieczorem. - Nie wiem, serio nie wiem. Wiem, że jadę, nawet nie wiem gdzie, wsiadam w wygodny autokar - powiedział.

- Pierwszy raz od ponad roku jesteśmy razem. To też jest bardzo potrzebne, ta integracja wewnątrz klubu również - dodał. Henryk Kowalczyk z kolei zdecydował się na bardziej tajemniczą odpowiedź. Uznał, że są to kwestie "nie do informacji medialnej". - Zostawmy to dla wewnętrznych spraw Prawa i Sprawiedliwości - skwitował polityk.

Założenia Polskiego Ładu

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy dla Polski na czas po epidemii koronawirusa. Podczas prezentacji programu w połowie maja przedstawiono wszystkie jego założenia, które składają się na następujące obszary:

plan na zdrowie,

uczciwa praca - godna płaca,

dekady rozwoju,

rodzina i dom w centrum życia,

Polska - nasza ziemia,

przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek,

dobry klimat dla firm,

czysta energia - czyste powietrze,

CyberPoland 2025,

złota jesień życia.

