Adam Bielan: Partia Republikańska to będzie Porozumienie bez Cezara

- Będziemy kontynuować jak najlepsze tradycje Porozumienia (...) Myślę, że tego rodzaju partia, która będzie reprezentować republikańskie idee w ramach Zjednoczonej Prawicy, jest potrzebna - mówił Adam Bielan w Popołudniowej Rozmowie w RMF FM w odpowiedzi na pytanie o to, w jakim celu tworzy nowe ugrupowanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zasili nową partię Adama Bielana? Komentuje Jadwiga Emilewicz

Bielan o Gowinie: Jego intrygi w parlamencie są nieskuteczne

- Parta Republikańska to będzie "Porozumienie bis"? Z takim samym programem, takimi samymi ideami? - dociekał prowadzący Marcin Zaborski. - To będzie Porozumienie bez Cezara - odpowiedział Bielan.

- Już w 2013 r. Jarosław Gowin mówił, że każdy Cezar kiedyś znajdzie swoich republikanów, wspólnotę wolnych ludzi, którzy mu się przeciwstawią i my właśnie takiemu Cezarowi, który nie chciał zarządzać partią w sposób demokratyczny, łamał prawo i statut, przeciwstawiliśmy się - dodał Bielan.

Nowa partia Adama Bielana. Rzecznik Porozumienia: Czekam z popcornem

Na pytanie o to, ilu posłów tworzy Partię Republikańską, europoseł nie chciał odpowiedzieć jednoznacznie. Odsyłał prowadzącego na inaugurację nowej partii, która przewidziana jest na niedzielę oraz zwracał uwagę na to, ilu polityków zostało przy Jarosławie Gowinie. Dodał, że liczy na dołączenie wszystkich polityków Porozumienia, którzy "chcą budować Zjednoczoną Prawicę, a nie chcą iść do PSL". Twierdził, że najważniejszą kwestią jest to, by Zjednoczona Prawica utrzymała większość w rządzie.

Adam Bielan zapewniał, że nowe ugrupowanie będzie kontynuacją Porozumienia, a on sam będzie wnioskował do Zarządu Krajowego Porozumienia o połączenie z Partią Republikańską. Zapowiedział tym samym po raz kolejny, że walka prawna o władzę w Porozumieniu jeszcze potrwa. Nie zabrakło również przytyków oraz oskarżeń w stronę Jarosława Gowina.

- Rok temu próbował obalić nasz rząd, próbował zmienić Marszałka Sejmu i od tego czasu co kilka miesięcy próbuje destabilizować sytuację w Zjednoczonej Prawicy - krytykował Bielan. Na temat wtorkowego głosowanie w sprawie RPO (podczas którego lider Porozumienia i jego politycy opowiedzieli się za kandydatem opozycji prof. Marcinem Wiąckiem) mówił natomiast, że "Gowin przegrał" i ma nadzieję, że z tej porażki "wyciągnie wnioski". - Zobaczył, że jego intrygi w parlamencie są nieskuteczne - skwitował.

W internetowej części rozmowy polityk zdradził natomiast, że Partia Republikańska będzie startowała razem ze Zjednoczoną Prawicą w nadchodzących wyborach parlamentarnych. - My uważamy, że projekt Zjednoczonej Prawicy jest optymalny. Nie zamierzamy go opuszczać. Będziemy startować w ramach jednej listy - mówił.

Wirtualna Polska ujawniła niedawno, że politycy, którzy opuścili Porozumienie, mieli usiłować podkupywać polityków Jarosława Gowina, by zmienili ugrupowanie w zamian za stanowisko w rządzie i nie tylko dla siebie lub bliskich. Bielan ponownie zaprzeczył takiej wersji wydarzeń i stwierdził, że to ludzie Gowina mieli dopuszczać się przekupstwa. Sprawę opisaliśmy w materiale:

Jak podkupywano ludzi Gowina. WP: Rozmowy toczyły się w mieszkaniu Żalka

Partia Republikańska będzie nowym koalicjantem PiS

Nowa partia założona przez Adama Bielana oraz Kamila Bortniczuka jest ugrupowaniem zrzeszającym polityków, którzy wypowiedzieli lojalność prezesowi Porozumienia Jarosławowi Gowinowi. Ugrupowanie powstało z połączenia części byłych członków partii z Partią Republikańską. Została ona zarejestrowana kilka miesięcy temu przez działaczy stowarzyszenia Republikanie.

- Jako nowa partia znajdziemy się w koalicji rządzącej i będziemy mieli wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Sukcesem jest to, że po kilkunastu miesiącach niesnasek w Porozumieniu, idziemy naprzód swoją drogą i będziemy przekonywać Polaków do naszej wizji - przekazał Kamil Bortniczuk. Inauguracja nowego ugrupowania została zaplanowana na niedzielę 20 czerwca.