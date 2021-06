Nieoficjalnie: Kaczyński zapowiedział, że odejdzie z rządu na półtora roku przed wyborami

Jak podała "Rzeczpospolita", po lipcowym kongresie Zjednoczonej Prawicy może dojść do rekonstrukcji rządu. Od jakiegoś czasu mówiło się o zwiększeniu liczby kobiet w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Pojawia się również kwestia funkcji, którą sprawuje Jarosław Kaczyński. Sam prezes PiS sugerował, że stanowisko wicepremiera pełni tylko przejściowo. Nie wiadomo jednak, kim miałby zostać zastąpiony.

Nie wiadomo także co z Jarosławem Gowinem. Wicepremier złamał we wtorek dyscyplinę partyjną i zagłosował przeciwko kandydatce PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich, Lidii Staroń.

"Stanowisko zamierza opuścić na półtora roku przed wyborami"

"Wprost" zapytał polityka z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego o to, czy prezes PiS ma zamiar odejść z rządu w najbliższym czasie. - Już w grudniu mówił, że jego praca w rządzie jest tymczasowa. Ale nie odejdzie z rządu w najbliższym czasie. Stanowisko zamierza opuścić na półtora roku przed wyborami, by móc całkowicie poświęcić się partii - powiedział rozmówca "Wprost". Jak dodał, Kaczyński chce w ten sposób zmobilizować działaczy do prowadzenia efektywnej kampanii wyborczej.

Jarosław Kaczyński ma spędzać aktualnie więcej czasu w Kancelarii Premiera, niż w siedzibie partii, a to nie podoba się politykom Prawa i Sprawiedliwości. - Prosiliśmy Kaczyńskiego, by choć w poniedziałki urzędował przy Nowogrodzkiej - stwierdził w rozmowie z "Wprost" jeden z nich. Inny zaznaczył, że wicepremier godzinami rozmawia z Mateuszem Morawieckim.

