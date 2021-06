Zobacz wideo Awantura w Sejmie w sprawie Turowa. Protasiewicz: "To, co rząd wyprawia w sprawie Turowa, to jest dosłownie czeski film!". Suski: "Stajecie po stronie innego państwa w sporze z Polską! Hańba!"

We wtorek Sejm powołał na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich Lidię Staroń. Kandydatkę PiS poparło 231 posłów. "Za" kandydatem opozycji - prof. Marcinem Wiąckiem - opowiedziało się 222 parlamentarzystów. Teraz sprawą wyboru RPO zajmie się Senat.

Lidia Staroń wybrana na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

"Żal, ale bez zaskoczenia"

Decyzja większości sejmowej została już skrytykowana m.in. przez polityków opozycji. "Prof. Wiącek przepada w Sejmie. Po raz kolejny Kaczyński gra, posłowie tańczą. Niech ten Sejm już naprawdę przejdzie do historii" - stwierdził Szymon Hołownia, lider Polski 2050.

"Jak zwykle, większość wybiera kandydaturę na RPO wierną i mierną, bo partyjną. Żal, ale bez zaskoczenia" - podkreślił Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej.

"Lidia Staroń olała Konfederację i nie przyszła na spotkanie z nią, a ta wybrała ją na RPO" - napisał Kamil Dziubka. Dziennikarz Onetu odniósł się do faktu, że "za" kandydatką PiS zagłosowało trzech posłów Konfederacji: Krystian Kamiński, Robert Winnicki i Jakub Kulesza. Wcześniej Dobromir Sośnierz mówił, że Lidia Staroń, mimo próśb Konfederacji, nie stawiła się na spotkaniu z parlamentarzystami tego ugrupowania.

Do tej kwestii odniosła się również Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. "Wychodzi na to, że Lidia Staroń jako kandydatka na RPO urzekła Konfederatów tym, że... nie przyszła na ich debatę kandydatów na RPO. Cóż, w sumie bez zaskoczenia - dla skrajnej prawicy rzecznik idealny to rzecznik nieobecny" - stwierdziła posłanka Lewicy.

"9 posłów klubu PiS złamało dyscyplinę w sprawie wyboru RPO. Konfederacja pomogła PiS. Czy teraz w PiS-ie nastąpią rozliczenia?" - zapytał Cezary Tomczyk z KO.

"Kiedy Zjednoczona Prawica pęka, z pomocą przybywa Kukiz i Konfederacja. Sejm wybrał Lidię Staroń na nową Rzeczniczkę Praw Obywatelskich. Na szczęście jest jeszcze Senat, który po raz kolejny będzie musiał zapobiec wyborowi miernej, ale wiernej kandydatury PiS na RPO" - napisała na Twitterze Małgorzata Tracz z Zielonych.

"Będzie szóste podejście do wyboru RPO. Senatorka to polityk. Jej każde głosowanie, każdy wybór to czysta polityka. Senat dwukrotnie odrzucił kandydatury polityków. Nie uzyska poparcia w Izbie Wyższej" - podkreślił poseł Michał Szczerba.

"Będę przeciwna kandydaturze Lidii Staroń, bo znam Panią Senatorkę z pracy w Senacie. Wielokrotnie głosowała ona ręka w rękę z PiS, m. in. przeciwko środkom na refundację zabiegów in vitro. Wypowiadała się również przeciwko prawom mniejszości oraz kobiet, jak wolność wyboru" - zapowiedziała już wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka.

