Wybory prezydenckie w Rzeszowie. Jest data zaprzysiężenia Konrada Fijołka

Konrad Fijołek podczas wtorkowej konferencji prasowej transmitowanej w mediach społecznościowych poinformował, że w poniedziałek 21 czerwca o godzinie 14 odbędzie się jego uroczyste zaprzysiężenie na prezydenta Rzeszowa. - Chciałbym też, szanowni państwo, po zaprzysiężeniu, ale zanim zasiądę w gabinecie, spotkać się z państwem, z rzeszowianami - zwrócił się do mieszkańców miasta.

Polityk chce spotkać się z mieszkańcami Rzeszowa na rynku miasta kilka minut po godzinie 14. Zaprosił tam wszystkich, niezależnie od tego, na kogo oddali swój głos.

Konferencja prasowa Konrada Fijołka. "Niesamowicie pozytywny sygnał dla całej Polski"

Konrad Fijołek we wtorek dziękował rzeszowianom za to, że to właśnie jego wybrali na stanowisko prezydenta Rzeszowa oraz dużą frekwencję na wyborach. Prezydent-elekt podkreślał, że liczny udział w wyborach był "niesamowicie pozytywnym sygnałem do całej Polski".

- Pozytywny sygnał, jak powinno wyglądać prawdziwe święto demokracji, jak mamy dyskutować o swoich lokalnych sprawach, jak wreszcie zabierać się za ich rozwiązanie - mówił. - Ten fantastyczny, pozytywny sygnał, że tutaj zwyciężyła jedność - dodał.

Zdaniem Fijołka mieszkańcy Rzeszowa zrobili najlepszą możliwą promocję swojego miasta "chyba w jego historii". Podkreślał, że jest to fantastyczny moment. - Ten wspaniały wizerunek naszego miasta właśnie wam, drodzy rzeszowianie, zawdzięczamy, za co jeszcze raz nisko wam się kłaniam - kontynuował.

Fijołek kilkukrotnie podziękował za zaangażowanie w jego kampanię oraz za wszystkie oddane głosy. -Wysłaliście sygnał do całego kraju, że może zwyciężać jedność, że może zwyciężać pozytywny przekaz, że może zwyciężać pozytywna energia, że tego dzisiaj oczekują obywatele od władzy na każdym szczeblu - mówił.

Wybory prezydenckie w Rzeszowie. Konrad Fijołek pokonał rywali w pierwszej turze

Konrad Fijołek (bezpartyjny kandydat popierany przez Koalicję Obywatelską, Lewicę, Polskę 2050 i PSL) wygrał wybory na prezydenta Rzeszowa w pierwszej turze, zdobywając 56,51 proc. głosów - przekazała w nocy z niedzieli na poniedziałek Miejska Komisja Wyborcza w Rzeszowie.

O fotel prezydenta Rzeszowa ubiegali się także: wojewoda podkarpacka Ewa Leniart (popierana przez Prawo i Sprawiedliwość), która zdobyła 23,62 proc. głosów, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (popierany przez Solidarną Polskę i Porozumienie oraz ustępującego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca), który otrzymał 10,72 proc. głosów oraz poseł Grzegorz Braun (popierany przez Konfederację), na którego zagłosowało 9,15 proc. wyborców.

Frekwencja podczas wyborów wyniosła 54 procent. Oddano niemal 80 tysięcy ważnych głosów.