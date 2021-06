Sasin, Kurtyka, Rau i Szymański zajmą się rozwiązywaniem sporu o Turów. Oddelegował ich rząd

Centrum Informacyjne Rządu przekazało, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska uchwałę dotyczącą współpracy w sprawie zakończenia sporu z Republiką Czeską wokół Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

REKLAMA

Zobacz wideo Trybunał Stanu dla Morawieckiego? Arłukowicz: Przyjdzie czas, że sprawiedliwość wróci na właściwe tory

Sasin, Rau, Kurtyka i Szymański. To oni zajmą się rozwiązywaniem sporu o Turów

Rząd zobowiązał ministrów: aktywów państwowych Jacka Sasina, klimatu Michała Kurtykę, spraw zagranicznych Zbigniewa Rau oraz ds. UE Konrada Szymańskiego do "podjęcia wzmożonej współpracy i wszelkich możliwych działań w celu zakończenia sporu z Republiką Czeską zgodnie z interesem politycznym Polski". To oni będą negocjować ze stroną czeską.

Czechy we wtorek wysłały wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskie, domagając się kary pieniężnej dla Polski w wysokości 5 mln euro dziennie za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla w kopalni Turów. Czeski minister środowiska Richard Brabec zapowiadał już w zeszłym tygodniu, że złoży do TSUE wniosek o nałożenie na Polskę wysokich kar za dalsze użytkowanie kopalni w Turowie.