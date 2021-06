Informacja rządu ws. Turowa zdjęta z porządku obrad. Suski o "mentalności zdrajców"

Opozycja protestowała przeciwko decyzji prezydium Sejmu, które - jak tłumaczyła marszałek Elżbieta Witek - nie zdecydowało się na debatę przed negocjacjami polskiej delegacji w Pradze.

Postawę opozycji skrytykował poseł PiS Marek Suski. Jak twierdził, przyczyną braku wody w ujęciach w Czechach jest woda spływająca do żwirowni na terenie tego kraju.

- Jest ekran w Turowie, który zabezpiecza, żeby woda nie spływała do elektrowni [budowa ekranu trwa, protokół odbioru ma zostać podpisany pod koniec wakacji - red.]. To są fakty niezbite, gdybyście się państwo tym zainteresowali, to byście wiedzieli, że Czesi trochę naciągają sytuację. Skandalem jest to, że taka mentalność zdrajców, która dominuje na opozycji powoduje, że stajecie po stronie innego państwa w sporze z Polską - mówił Marek Suski.

Te słowa wywołały oburzenie szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Cezarego Tomczyka, który zarzucił rządowi okłamywanie opinii publicznej w sprawie Turowa. - Jeżeli my sobie pozwolimy w polskim Sejmie, żeby słowa o zdradzie padały w taki prosty sposób, to przypomnę, że pan premier Morawiecki powiedział, że sprawa Turowa jest załatwiona - mówił Tomczyk.

- Pan premier Morawiecki publicznie kłamał w sprawie negocjacji z Czechami. To jest wasza odpowiedzialność, wasza wina, dzisiaj próbujecie od tego uciec. A Pan nie powinien na tej sali zabierać głosu. Zamieniliście w propagandę prawdziwe działanie i prawdziwą dyplomację i się po prostu weźcie do roboty - dodał szef klubu KO.

Konflikt ws. kopalni w Turowie

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w tym tygodniu do Czech uda się delegacja w sprawie negocjacji dotyczących kopalni w Turowie. Delegacja będzie się składać z kilku ministrów. Jej skład zostanie ostatecznie ustalony jeszcze we wtorek.

Polski rząd liczy na przyspieszenie negocjacji. Projekt uchwały w sprawie współpracy na rzecz zakończenia sporu z Czechami znalazł się w porządku dzisiejszego posiedzenia rządu.

W ubiegłym miesiącu Trybunał Sprawiedliwości UE przychylił się do wniosku Czechów i nakazał wstrzymanie wydobycia w Turowie do czasu rozstrzygnięcia sporu. Według strony polskiej zastosowanie się do tej decyzji jest niemożliwe ze względów technologicznych.