Poseł Kukiz'15 o porozumieniu z PiS-em: może zostaniemy wykorzystani do gry z Gowinem, ale warto

Ogłoszone w poniedziałek porozumienie programowe między Prawem i Sprawiedliwością a Kukiz’15 zakłada, że PiS poprze ustawy ważne dla programu Kukiz'15- ustawę antykorupcyjną, o dniu referendalnym i sędziach pokoju. W zamian ugrupowanie Pawła Kukiza będzie wspierać Polski Ład, nowy program społeczno- gospodarczy PiS.

- Nie chodzi o to, żeby wejść, aby wejść i podzielić się tym politycznym tortem, czyli spółkami, ministerstwami i nic z tego nie ma, tylko o to, by nasze główne postulaty, które odmienią Polskę, weszły w życie - skomentował we wtorek w RMF FM poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.

Parlamentarzysta stwierdził, że "ważne są pryncypia", a program Kukiz'15 jest "w wielu dziedzinach znacznie obszerniejszy" od programu Prawa i Sprawiedliwości. - Jeżeli główne postulaty wejdą [w życie - red.], to na lata zmieni się sposób uprawiania polityki w Polsce - zapowiedział poseł.

Sachajko: PiS może nas wykorzystać do gry z Gowinem

Jarosław Sachajko został zapytany przez Roberta Mazurka o to, czy posłowie Kukiz'15 nie posłużą PiS-owi do usunięcia Jarosława Gowina z koalicji rządowej. - Nie zostaniecie wykorzystani do takiej gry? - dopytywał dziennikarz RMF FM.

- Może i zostaniemy wykorzystani, ale dzięki temu będą sędziowie pokoju, jednomandatowe okręgi wyborcze, obywatele będą mogli łatwiej składać inicjatywy ustawodawcze, zmieni się wiele rzeczy ustrojowych. Jest to tego warte. Jest to warte nawet tego, żeby zagłosować za marszałkiem Terleckim, jeżeli będzie próba jego odwołania, po to, żeby w Polsce po 30 latach obywatel mógł wystartować do Sejmu sam, nie klęcząc przed tym, czy innym partii - wyliczał Jarosław Sachajko.

Robert Mazurek przypomniał także ubiegłoroczne słowa lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza, który nazywał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego "nowym Jaruzelskim" i przekonywał, że trzeba "uratować państwo przed autorytaryzmem". Dziennikarz RMF FM zapytał Jarosława Sachajkę, dlaczego parlamentarzyści Kukiz'15 popierają "straszny rząd".

- Dlatego, żeby w Polsce było normalnie - odparł poseł Kukiz'15.

Parlamentarzysta stwierdził, że nie wie, czy politycy Kukiz'15 wejdą do rządu. Nie wykluczył, że działacze Kukiz'15 znajdą się na listach PiS w wyborach parlamentarnych w 2023 r.