Piłka i polityka. Budka spotkał się z Tuskiem i wspólnie oglądali mecz Polski ze Słowacją

Zobacz wideo Co oznacza sukces opozycji w Rzeszowie?

Borys Budka opublikował w poniedziałek zdjęcie, na którym pokazał, jak razem z Donaldem Tuskiem oglądali mecz Polski ze Słowacją na Euro2020.

REKLAMA

"Wszyscy dziś kibicujemy Biało-Czerwonym. Jesteśmy jedną drużyną! Flaga Polski" - napisał Budka na Twitterze.

Od jakiegoś czasu media, m.in. PAP, informowały o spodziewanej "naradzie politycznej" Budki i Tuska. O zamiarze spotkania z obecnym szefem Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk mówił przed tygodniem w wywiadzie dla TVN24. Jednak dziennikarz Michał Kolanko pisał w niedzielę, że "rozmowa Tusk-Budka może mieć inny przebieg, niż myśleliśmy" i sugerował, że będzie to wspólne oglądanie meczu.

Poseł PiS Radosław Fogiel komentując spotkanie w Polskim Radiu powiedział, że to spotkanie "jest ważne dla zwolenników PO, którzy liczą na powrót byłego premiera", a "poza fanami nikogo to nie interesuje". Dodał, że może to być próba "uwiarygodnienia się Borysa Budka, znalezienia protektora w rozgrywce z wewnętrzną opozycją".

Polska - Słowacja 1:2

Reprezentacja Polski przegrała ze Słowacją 1:2 w meczu otwarcia Euro 2020. Jedyną bramkę dla zespołu Paulo Sousy zdobył Karol Linetty, a spotkanie naznaczyła ogromna liczba błędów Polaków. W drugim meczu tej grupy o 21:00 Hiszpania zagra ze Szwecją. Relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.