Ryszard Terlecki spotkał się ze Swiatłaną Cichanouską w Wilnie. Mówił o "zasypywaniu rowów"

"Dziś odbyło się spotkanie Pani Prezydent Elekt Swiatłany Cichanouskiej z wicemarszałkiem Sejmu RP Ryszardem Terleckim - niech żyje Wolna Białoruś!" - napisał na Twitterze Marek Pęk, wicemarszałek Senatu.

Pęk dodał do wpisu zdjęcie, na którym widzimy m.in. Cichanouską i Terleckiego.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że wraz ze Swiatłaną Cichanouską wyjaśnili wzajemnie motywy swoich działań. Szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z liderką białoruskiej opozycji podczas wizyty w Wilnie.

Terlecki zaznaczył, że głównym tematem ich rozmowy był jego krytyczny wpis dotyczący obecności Cichanouskiej na wydarzeniu politycznym organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego. - Wyjaśniliśmy motywy naszych działań - powiedział. Podkreślił, że spotkanie zakończyło się w dobrej atmosferze, a strony obiecały sobie współpracę w różnych dziedzinach. Dodał, że poruszony został też m.in. temat stypendiów dla studentów i pracowników naukowych z Białorusi. W jego ocenie spotkanie z Swiatłaną Cichanouską było udane i bardzo pożyteczne.

Podczas wizyty w Wilnie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i wicemarszałek Senatu Marek Pęk spotkali się również z przewodniczącą litewskiego Seimasu Victoriją Cmilyte-Nielsen. Wzięli także udział w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę początku masowych wywózek na Syberię zorganizowanych przez okupacyjny reżim sowiecki.

Spotkanie Terlecki z Cichanouską zapowiadał wcześniej. Jak mówił, "spotkamy się, żeby zasypać jakby ostatnie rowy między nami".

Burza po wpisie Ryszarda Terleckiego

W ubiegłym tygodniu Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polska 2050 złożyły w Sejmie wniosek o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. To reakcja na wpis w mediach społecznościowych, w którym Ryszard Terlecki skrytykował liderkę białoruskiej opozycji za zgodę na wzięcie udziału w organizowanym latem w Olsztynie przez Rafała Trzaskowskiego Campusie Polska Przyszłości. Odnosząc się do tej informacji, napisał na Twitterze między innymi, że "jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników". Wniosek o odwołanie Terleckiego będzie głosowany na posiedzeniu Sejmu 23 lub 24 czerwca.

Sellin o Cichanouskiej: Robi się jej krzywdę. "Jakie to protekcjonalne!"

Wpis wicemarszałka Sejmu komentowała Cichanouska. - Nie sądzę, że to w porządku wobec sytuacji, w której są Białorusini. Istnieje absolutne porozumienie wśród wszystkich ugrupowań politycznych sprzeciwiających się wobec tego, co się dzieje na Białorusi. Białoruś jednoczy w tym szczególnym momencie. Kraje się jednoczą, partie się jednoczą - powiedziała podczas niedawnej wizyty we Wrocławiu.