PiS i Kukiz'15 zawarły porozumienie programowe. Kaczyński: Aby układ polityczny trwał

Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że zostało zawarte porozumienie programowe między Prawem i Sprawiedliwością a Kukiz’15. - To porozumienie zakłada, że my poprzemy ustawy ważne dla programu Kukiz’15. Chodzi o ustawę antykorupcyjną, o dniu referendalnym i o sędziach pokoju - mówił. W zamian za to - jak mówił Kaczyński - ruch Kukiz’15 "będzie wspierał Polski Ład i to wszystko, co jest potrzebne, aby układ polityczny, który dzisiaj jest w Sejmie, trwał". - Jest to przedsięwzięcie bardzo ważne - podkreślał.

Jak dodał, ruch Kukiz’15 "ma bardzo wiele bardzo interesujących pomysłów, które mogą zmienić jakość polskiej demokracji i życia publicznego". - My podejmiemy ryzyko wprowadzenia tego w życie - mówił. Powiedział również, że "wsparcie formacji Pawła Kukiza jest dla PiS bardzo ważne z perspektywy arytmetyki parlamentarnej", a także "oznacza rozszerzenie spektrum politycznego i poglądów obywateli, do których może dotrzeć".

- Tutaj bardzo liczymy na współpracę, no bo sprawność Pawła Kukiza w tych sprawach, tym przekonywaniu, mówieniu do społeczeństwa jest rzeczywiście niezwykła - mówił.

Paweł Kukiz powiedział z kolei, że porozumienie programowe z PiS z punktu widzenia jego ruchu jest bardzo korzystne. Jego zdaniem, Zjednoczona Prawica to jedyna w tej chwili opcja mogąca wprowadzić postulowane przez niego zmiany ustrojowe. - Po raz pierwszy od przynajmniej sześciu lat pojawiła się realna szansa na wprowadzenie kluczowych z mojej perspektywy, taki jest mój punkt widzenia, zmian ustrojowych, które naprowadzają Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego. Z tego ustroju semi-demokratycznego, połowicznie demokratycznego, z demokracji partyjnej, która istnieje od 1989 roku - mówił Paweł Kukiz. Jak dodał, to jeden z ważniejszych dni w jego życiu. - Cieszę się, że jest, jak jest i mam nadzieję, że wygramy Polskę - dodał.

- Co do popierania Nowego Ładu, to z tym akurat wielkiego problemu mieć nie będziemy i tutaj przy okazji chciałem również podziękować PiS-owi za skorzystanie z kilku pomysłów Kukiz’15 jeszcze z ubiegłej kadencji - mówił Kukiz i wymienił m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku i e-konsultacje. - To są wszystko sprawy najbliższe mojemu sercu i bardzo się cieszę, że również istnieje nie tylko polityczna, ale także i rzeczywisty, osobisty, osobista chęć wprowadzenia tych zmian przez pana prezesa, PiS - stwierdził Kukiz.