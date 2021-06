Trzaskowski: Rząd chce dzielić Polaków na lepiej i gorzej zarabiających. "Władza oderwana od rzeczywistości"

Rafał Trzaskowski przekonywał w Gdańsku, że trzeba zrobić wszystko, by "odbudować zaufanie do państwa". - Bez zaufania, bez odzyskania szacunku do państwa, trudno nam będzie naprawiać Rzeczpospolitą, ale zaczynamy od prawdy, dlatego dzisiaj symbolicznie zbieramy podpisy pod likwidacją TVP Info i abonamentu. Zapowiadamy wielką akcję, już za tydzień będziemy zbierali te podpisy w całej Polsce - powiedział Trzaskowski. - Jeżeli chcemy walczyć o prawdę, musimy zabrać rządzącym instrument propagandy, szczucia na siebie.

Rafał Trzaskowski: Podatki powinny trafiać do samorządów

Prezydent mówił o konieczności odpolitycznienia instytucji. Krytykował też rządowy Nowy Ład. - Pomaganie osobom słabiej zarabiającym, to rzecz, z którą wszyscy się zgadzamy, ale jak zwykle rządzący chcą dzielić Polki i Polaków na lepiej zarabiających, gorzej zarabiających. Chcą, żeby za zmiany płaciły polskie firmy, a my nie chcemy dzielić Polek i Polaków. Uważamy, że podatki powinny trafiać do samorządów. To one są blisko ludzi, to samorządy wiedzą, jak wydawać pieniądze - powiedział.

Trzaskowski odpowiada Niedzielskiemu: Naliczyłem 12 zamkniętych lokali

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej odniósł się do szeroko krytykowanych słów Adama Niedzielskiego na temat zamkniętych restauracji. - (...) Jak przejeżdżam przez Nowy Świat, jadąc do pracy, to nie widzę tych zamkniętych lokali - przekonywał w RMF FM Niedzielski.

- Nie wiem, czy słyszeliście pana ministra zdrowia, który mówił, że jechał sobie limuzyną i na Nowym Świecie nie widział żadnego zamkniętego lokalu. Tak się składa, że bardzo często tamtędy chodzę i ostatnio naliczyłem 12 zamkniętych przez pandemię lokali. Ta władza jest kompletnie oderwana od rzeczywistości - powiedział Trzaskowski.

Prezydent Warszawy przekonywał w dalszej części przemówienia, że "nie da się przeprowadzić zmian bez partii politycznych". - Platforma Obywatelska jest najbardziej dojrzałą partią opozycyjną, doświadczoną, przygotowaną do rządzenia. Tam są prawdziwi specjaliści, ludzie którzy wiedzą jak zmieniać Polskę na lepsze i robili to przez 8 lat naszych rządów. Nikogo nie wolno zgubić, bo bez prawdziwych specjalistów, bez tego doświadczenia nie będziemy mogli realizować swoich planów i to trzeba jasno i dobitnie powiedzieć. Zresztą widać jak się PiS nas boi. Przecież atakuje właściwie tylko nas, dlatego że dobrze wie, że to właśnie Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska są tym wrogiem najbardziej poważnym - powiedział.

