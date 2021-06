Rzeszów. Wybory prezydenckie 2021. Kiedy wyniki exit poll? Kiedy poznamy oficjalne wyniki?

W niedzielę 13 czerwca w Rzeszowie mają miejsce przedterminowe wybory na urząd prezydenta miasta. Pierwotnie miały odbyć się 9 maja, jednak termin przesunięto w czasie ze względu na epidemię koronawirusa. Już za kilka dni mieszkańcy Rzeszowa będą mogli oddać głos na jednego z czterech kandydatów: Ewę Leniart (PiS), Konrada Fijołka (Koalicja Obywatelska, Polska 2050 Hołowni, Lewica, PSL), Marcina Warchoła (Solidarna Polska) lub Grzegorza Brauna (Konfederacja).

Rzeszów. Wybory prezydenckie 2021. Kiedy możemy spodziewać się wyników?

Exit poll to sondaż, który przeprowadza się w dniu wyborów. W niedzielę 13 czerwca w Rzeszowie grupa ankieterów będzie pytała osoby wychodzące z lokali wyborczych o to, na kogo zagłosowały, jakie mają wykształcenie, poglądy polityczne oraz kogo popierały w poprzednich wyborach. Na podstawie tych odpowiedzi, będzie wiadomo, na kogo głosowali wyborcy oraz jak prezentują się szacunkowe wyniki wyborów- tłumaczył Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej w rozmowie z rzeszowską "Gazetą Wyborczą".

Wyniki exit poll w Rzeszowie zostaną opublikowane przez Instytut Badań Samorządowych działający w ramach Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. Pierwsze informacje o tym, na kogo zagłosowali rzeszowianie, poznamy o godz. 21 w niedzielę 13 czerwca. Można je będzie znaleźć na stronie internetowej lokalnapolityka.pl. - To będą dane z godz. 19.30, a my będziemy dalej zbierać dane do godziny 21, do zamknięcia lokali. Uaktualnimy je około godz. 22 - precyzował w rozmowie z dziennikiem Pawłowski.

Oficjalne wyniki dotyczące nowego prezydenta Rzeszowa zostaną natomiast opublikowane przez Państwową Komisję Wyborczą. To, kiedy dokładnie zostaną podane do wiadomości publicznej, będzie zależne od prędkości liczenia głosów.

Rzeszów. Wybory prezydenckie 2021. Kim są kandydaci?

O stanowisko prezydenta Rzeszowa walczy czwórka kandydatów: