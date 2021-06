Kaczyński pozbawi Gowina funkcji wicepremiera? 15 czerwca w Sejmie kluczowe głosowanie

Zobacz wideo Kto zasili nową partię Adama Bielana? Komentuje Jadwiga Emilewicz

W Zjednoczonej Prawicy ponownie narasta konflikt. Jednym z punktów zapalnych jest wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatką Prawa i Sprawiedliwości jest senatorka Lidia Staroń. Nie popiera jej jednak koalicjant Jarosława Kaczyńskiego. Po tym jak wysunięty przez Porozumienie prof. Marek Konopczyński nie uzyskał poparcia PiS, Jarosław Gowin wsparł prof. Marcina Wiącka, którego kandydaturę na stanowisko RPO wysunęła opozycja. - Wiemy, że skoro opozycja ma większość w Senacie, musimy znaleźć kandydata, który ma szanse na poparcie opozycji. (...) Uprzedzałem pana premiera Kaczyńskiego, że zapewne ja sam, a być może całe moje ugrupowanie, poprzemy kandydaturę profesora Wiącka - mówił pod koniec maja Jarosław Gowin.

Staroń: Gowin zadzwonił do mnie i powiedział: Rezygnuj, mamy większość

Jarosław Gowin straci stołek wicepremiera?

- Jarosław Kaczyński zapowiedział, że musimy zrobić wszystko, by kandydatura Lidii Staroń została przegłosowana. Zresztą ma być ona głosowana przed opozycyjną kandydaturą Marcina Wiącka - powiedziała w rozmowie z "Wprost" osoba ze Zjednoczonej Prawicy. Głosowanie w Sejmie ws. Rzecznika Praw Obywatelskich zaplanowane jest na 15 czerwca, dlatego to właśnie ta data może być datą dymisji Jarosława Gowina.

- Jeśli Gowin zagłosuje za Wiąckiem, to spotka go kara. Odwołamy mu wicemarszałków sejmikowych - podkreślił polityk z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. "Wprost" zaznacza, że część osób z otoczenia prezesa PiS radzi mu, żeby z dymisją Gowina wstrzymał się do jesieni. - Wobec Gowina trzeba przyjąć taktykę salami. Powoli zmniejszać jego wpływy, podbierać mu ludzi. I w konsekwencji pozbawić go pozycji w rządzie. Jarosław Kaczyński rozważa odebranie Gowinowi stanowisko wicepremiera - powiedział rozmówca "Wprost". Jak dodał, PiS liczy, że do jesieni zbuduje stabilną większość z nową partią Adama Bielana i Pawła Kukiza.

