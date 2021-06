Od 2 czerwca Donald Tusk regularnie pojawiał się w kolejnych wydaniach "Wiadomości" TVP. Każdorazowo, czy to podczas oceny jego rządów, czy informacji o możliwości jego powrotu, wykorzystywano krótki, wyjęty z kontekstu fragment nagrania. Były premier wypowiadał na nim słowa "Für Deutschland", co oznacza "dla Niemiec".

Donald Tusk bohaterem pięciu kolejnych wydań "Wiadomości" TVP

Po raz pierwszy nagranie pojawiło się w "Wiadomościach" TVP 2 czerwca. W materiale o byłym premierze wykorzystano m.in. fragment jego rozmowy z Angelą Merkel. Nagranie pochodzi z 2014 roku - niedługo przed tym, jak Donald Tusk został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. W tle pojawia się komentarz o "bardzo wyraźnych sympatiach" Tuska oraz fragment przemówienia polityka, na którym mówi po niemiecku wspomniane słowa "Für Deutschland".

Słowa te padły podczas przemówienia Tuska w styczniu 2021 r. bieżącego roku; były skierowane (online) do delegatów Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) - partii rządzącej w Niemczech, która miała wyłonić nowego przewodniczącego. Wykorzystywany przez TVP fragment jest wyrwany z kontekstu. Tusk wypowiadał się wówczas na temat rządów niemieckiej partii i dziękował za postawę w czasie pandemii koronawirusa.

- Wasze rządy były błogosławieństwem nie tylko dla Niemiec [für Deutschland - red.], lecz dla całej Europy - mówił wówczas Tusk. To właśnie ten fragment stał się pretekstem do nagonki na polityka, o której pisała m.in. "Gazeta Wyborcza" i jest regularnie wykorzystywany w materiałach TVP.

Kolejny raz o byłym premierze TVP wspomniała już kolejnego dnia (3 czerwca). Tym razem informacja dotyczyła możliwości jego powrotu na polską scenę polityczną oraz ewentualnego startu w wyborach do Senatu. Tutaj również użyto dokładnie tego samego króciutkiego fragmentu nagrania Donalda Tuska ze słowami "Für Deutschland".

4 czerwca w "Wiadomościach" TVP autor materiału mówił, że obecnie Polakom żyje się lepiej "niż za rządów Donalda Tuska", po czym po raz kolejny ukazano fragment nagrania, w którym mówi on "Für Deutschland".

5 czerwca z kolei o byłym premierze poinformowano w kontekście jego powrotu do Polski w celu "rzekomego ratowania Platformy Obywatelskiej". Materiał okraszony był - czwarty dzień z rzędu - używanym wcześniej fragmentem, na którym były premier mówi po niemiecku "Für Deutschland".

6 czerwca w "Wiadomościach" TVP ukazał się z kolei materiał zatytułowany "Niemcy dążą do hegemonii", o pomyśle szefa niemieckiej dyplomacji, który chce zniesienia prawa weta w Unii Europejskiej. Zdaniem wypowiadających się w materiale gości, miałoby to wzmocnić pozycję Niemiec kosztem innych państw Wspólnoty. W materiale pokazano byłego premiera Donalda Tuska w towarzystwie kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Fragmenty "Wiadomości" TVP z ostatnich dni, na których wspominano o Donaldzie Tusku zostały opublikowane przez jednego z użytkowników Twittera:

To nie pierwszy raz, kiedy TVP przedstawiała byłego premiera jako człowieka, który rzekomo gardzi Polską i robi wszystko na rzecz Niemiec. Na stronie internetowej programu znajdują się materiały zatytułowane m.in. "Tusk pokorny wobec Niemców" czy "Tusk dziękuje Niemcom". Pojawiły się one tuż po tym, jak w styczniu były premier zapowiadał, że zrobi wszystko, by pomóc w zwycięstwie i przywróceniu demokracji w Polsce.

W obu materiałach dotyczących byłego premiera użyto fragmentów wspomnianego przemówienia do delegatów CDU. Dodatkowo umieszczono migawki z ataku na Westerplatte 1 września 1939 roku czy niemieckich zbrodni z czasów II wojny światowej. W 2019 roku w "Wiadomościach" TVP zaprezentowano nawet materiał o byłym premierze, który zilustrowano zdjęciem Adolfa Hitlera.

Powrót Donalda Tuska do polskiej polityki

Jak informowaliśmy kilka dni temu, były premier podczas rozmowy w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24 był pytany o plany polityczne w związku z Polską. Donald Tusk powiedział wówczas, że jest gotów "podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń". Zapewniał również, że ma "wielką potrzebę spełnienia pewnego celu, jakim jest przywrócenie ładu demokratycznego w Polsce".

Informację na temat ewentualnego powrotu byłego premiera do polskiej polityki była szeroko komentowana. Wypowiedział się na ten temat m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przewodniczący PO Borys Budka czy senator PO Marcin Bosacki.