Waszczykowski o sporze z Czechami i karze ws. Turowa. "Dobrze, że to 5 mln euro, a nie 5 mln bitcoinów"

Witold Waszczykowski został zapytany o spór wokół kopalni Turów, który toczy się od paru tygodni między Polską a Czechami. W poniedziałek czeski rząd poinformował, że zwróci się do TUSE o wymierzenie Polsce kar w związku z niewykonaniem decyzji Trybunału o wstrzymaniu wydobycia. Chodzi o kwotę 5 mln euro.

- Dobrze, że tylko 5 mln euro, a nie 5 mln bitcoinów. Trzeba to czytać w kontekście polityki, która dzieje się w Czechach, gdzie za kilka miesięcy we wrześniu są wybory. Obecna partia premiera Babisza znacząco przegrywa w sondażach i na pewno nie wygra wyborów. Także partia atakuje innych i pokazuje, że dba o czeskie interesy. Myślę, że tak będzie przez kilka miesięcy. Po drugie, podjęto poważne rozmowy. Oczywiście, to jest żądanie czeskie, które nie musi być spełnione, bo rokowania w tej sprawie będą przez najbliższe miesiące - powiedział Witold Waszczykowski w Polsat News.

Prowadzący zapytał, czy strona polska "nie zawaliła negocjacji" w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że premier mówił o zawarciu porozumienia, a tuż po tym premier Czech stwierdził, że to nieprawda. - To jest taktyka negocjacyjna obu stron. Nasz premier powiedział, że się porozumiał. Premier Czech nie mógł się poddać i powiedzieć "na nic się nie zdecydowałem". Te rozmowy będą trwały jeszcze kilka miesięcy. Zapewne z tym rządem nie dojdziemy do porozumienia. Pewnie trzeba będzie poczekać na wybory do września i porozumieć się z nowym rządem - ocenił były minister spraw zagranicznych.

Waszczykowski odniósł się też do wpisu Ryszarda Terleckiego na temat wizyty Swiatłany Cichanouskiej w Polsce. Jak powiedział, "Twitter nie jest od dyplomacji". - Twitter jest właśnie od tego typu rzeczy - krótkich i dosadnych stwierdzeń. Marszałek Terlecki zwrócił uwagę na bardzo ważną kwestię. Na to, że jeżeli ktoś przyjeżdża do kraju sąsiedniego i domaga się politycznego wsparcia, to oczywiście rozmawia ze wszystkimi siłami politycznymi, ale akurat nie wchodzi w tą rozgrywkę polityczną w danym kraju - powiedział Waszczykowski. - Nikt nie ma pretensji, że pani Cichanouska spotyka się z politykami rządowymi i opozycyjnymi. Natomiast są pretensje, że chce uczestniczyć w jakichś zamkniętych, politycznych konwentyklach, organizowanych tylko i wyłącznie dla wewnętrznych celów politycznych w Polsce - ocenił.

Europoseł podkreślił, że Cichanouska "ma prawo spotykać się z opozycją". - Tylko po co wtrąca się, wchodzi w wewnętrzne sprawy tej opozycji. Pan Trzaskowski nie pełni dzisiaj żadnej roli w polityce krajowej. Jest samorządowcem, próbuje zorganizować jakiś ruch poparcia dla siebie. Po co politykowi z obcego kraju wchodzić w taki proces? To nie jest rasowe zachowanie rasowego polityka - powiedział.

W ubiegłym tygodniu Ryszard Terlecki napisał na Twitterze między innymi, że "jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników". Wpis Terleckiego to reakcja na spotkanie Swiatłany Cichanouskiej, liderki białoruskiej opozycji, z Rafałem Trzaskowskim.

W związku z tym wpisem Koalicja Obywatelska i Lewica z kołem Polska 2050 Szymona Hołowni złożyły wnioski o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu.