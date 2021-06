Przemysław Czarnek o Pakiecie Wolności Akademickiej. "Chrześcijanie się boją"

Od poniedziałku 7 czerwca do środy 9 czerwca trawa Ogólnopolski Kongres EDUCATIO PERMANET IN AETERNUM - Wychowanie trwa wiecznie, za którego organizację odpowiada Kolegium Jagiellońskie przy wsparciu Fundacji Życie. Patronem wydarzenia został m.in. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek: Na naszych oczach. Chrystianofobia szerzy się w krajach Europy Zachodniej

Według ministra "Europa jest dzisiaj miejscem zwalczania na potęgę dotąd niespotykaną chrześcijaństwa". Przemysław Czarnek, cytując ks. abp. Marka Jędraszewskiego, stwierdził, że Polska jest ewenementem na skalę europejską, "tym ostatnim krajem, w którym Kościół chrześcijański nie wywiesza białej flagi i nie wywiesi białej flagi".

- Chrześcijanie boją się wypowiadać swoich tez, opartych na chrześcijaństwie, bo boją się postępowań dyscyplinarnych, ze względu na rzekomą dyskryminację "niechrześcijan" - mówił Przemysław Czarnek podczas drugiego dnia kongresu. Minister apelował do pedagogów "żeby przestali się bać tego, że są chrześcijanami". - Przestaniemy się bać tego, że myślimy po chrześcijańsku (...). Chrześcijańskie wartości muszą być przekazywane młodym pokoleniom, jeśli chcemy duchu solidarności (...), budować przyszłość państwa polskiego, przyszłość społeczeństwa polskiego i europejskiego - wyjaśnił.

MEiN przygotowuje Pakiet Wolności Akademickiej, aby "doprowadzić do równouprawnienia chrześcijan"

Przemysław Czarnek podczas przemówienia powiedział, że rzekomo "bardzo często dochodzą do głosu ci, którzy mówią, że trzeba wyrugować z przestrzeni szkolnej, z przestrzeni akademickiej wszelkie tezy, które nie mają podbudowy naukowej". - Ci, co to mówią, wyraźnie wskazują na teologów na pedagogów chrześcijańskich. Chcieliby ich nie widzieć w przestrzeni publicznej, bo oni im przeszkadzają - podkreślił szef resortu edukacji.

- My natomiast nie możemy się bać, wchodzić w tę przestrzeń, pomimo tego, że czujemy coraz większy ostracyzm w naszym kierunku i coraz większe zakusy, do tego, żeby nas rzeczywiście stamtąd eliminować - dodał.

Minister powiedział, że "żeby się nie bać, stworzyliśmy w MEiN Pakiet Wolności Akademickiej, który właśnie w tym tygodniu trafi na Komitetu Stałego Rady Ministrów". - Po to, żeby przestrzeń akademicką, w szkołach tego problemu nie ma, na szczęście, ale przestrzeń akademicką uczynić prawdziwie wolną. Wolną również dla nas, żeby doprowadzić do równouprawnienia nas chrześcijan - powiedział Przemysław Czarnek.

Musimy my chrześcijanie domagać się tego, żebyśmy byli równo traktowani z niechrześcijanami. Absurd sam w sobie, jeśli spojrzymy na odsetek chrześcijan przyznających się do chrześcijaństwa w Polsce

- dodał szef resortu edukacji.