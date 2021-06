Gowin o odwołaniu Terleckiego. "Koalicja rządowa nie rozbije się o jedno głosowanie personalne"

Oburzenie na zachowanie wicemarszałka Ryszarda Terleckiego osiągnęło apogeum w piątek po jego wpisie na temat liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Terlecki skomentował zapowiedź, że Białorusinka weźmie udział w organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego wydarzeniu Campus Polska Przyszłości. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie. My popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał Terlecki na Twitterze.

REKLAMA

Zobacz wideo Bielan o Gowinie: Nie możemy być więźniami czyjegoś ego

Terlecki nie przeprosi Cichanouskiej. "Napisałem taki list"

Jarosław Gowin o wpisie Terleckiego: To były bardzo niefortunne słowa

Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polska 2050 Szymona Hołowni chcą odwołania Ryszarda Terleckiego ze stanowiska wicemarszałka Sejmu. Ugrupowania te złożyły już w odpowiedni wniosek do Sejmu. We wtorek w Radomsku dziennikarze pytali wicepremiera Jarosława Gowina, czy zagłosuje za odwołaniem Terleckiego.

To były bardzo niefortunne słowa, natomiast koalicja rządowa nie rozbije się o jedno głosowanie personalne. To wszystko, co mam do powiedzenia w tej sprawie

- powiedział Gowin.

Lider Porozumienia już wcześniej wypowiadał się na temat wpisu wicemarszałka Sejmu. W poniedziałek w Polsat News powiedział, że wpis Terleckiego jest "niedopuszczalny". - W piątek zapytany o te słowa nie mogłem uwierzyć, że one naprawdę wyszły spod palców marszałka Terleckiego, natomiast czy powinien stracić stanowisko? To w pierwszej kolejności pytanie do władz PiS. […] O stosunek do tego wpisu będę chciał zapytać premiera Jarosława Kaczyńskiego - podkreślał Gowin.

Pomiędzy Jarosławem Gowinem i Ryszardem Terleckim panują napięte relacje. Terlecki wielokrotnie krytykował lidera Porozumienia. W maju ub.r. komentując klip w ramach akcji #hot16challenge, nazwał syna Jarosława Gowina "świrem". Kilka miesięcy później mówił, że "umiarkowanie" cieszy się z jego powrotu do rządu. Terlecki, przy okazji dyskusji o ubiegłorocznych wyborach prezydenckich, mówił również, że "trudno powiedzieć, co dzieje się w głowie byłego premiera Gowina".

Jakub Banaś: NIK stanowi realne zagrożenie dla hegemonii PiS