Wniosek o odwołanie Terleckiego. Girzyński będzie przeciw, ale wpis wicemarszałka uważa za "błąd"

- Z całą pewnością wpis pana marszałka nie był fortunny. Ani ja, ani moi koledzy nie będziemy go bronić - zaznaczył w RMF FM poseł PiS Zbigniew Girzyński. Dodał, że wpis (na Twitterze) wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego był "fatalny" i sam nigdy by go nie opublikował. - To był błąd ze strony pana profesora. Nie podzielam jego opinii - powiedział.



Girzyński jednocześnie podkreślił, że nie zamierza głosować za odwołaniem Ryszarda Terleckiego, o co wnioskuje opozycja. - Cytując "Zemstę": znaj proporcje mocium panie. [...] Nie wydaje mi się, żeby z tego tytułu powinny być wyciągane tak daleko idące konsekwencje polityczne - dodał.

REKLAMA

Zobacz wideo Bielan: Terlecki chciał zwrócić uwagę na wkręcanie pani Cichanouskiej w nasze wewnętrzne spory

Terlecki wywołał polityczną burzę. "Popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników"

W piątek wicemarszałek Ryszard Terlecki zamieścił na Twitterze wpis na temat liderki białoruskiej opozycji. "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie. My popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał Terlecki. Nawiązał do spotkania Cichanouskiej z Rafałem Trzaskowskim, który ogłosił, że Białorusinka będzie jedną z uczestniczek organizowanego przez niego wydarzenia Campus Polska Przyszłości.

Tweet Terleckiego wywołał falę oburzenia wśród polityków oraz publicystów.

Kto wpadł na pomysł filmu o Kaczyńskim? Poseł PiS mówi o sabotażu

Jeszcze tego samego dnia polityk odniósł się do negatywnych reakcji na swój wpis. Tym razem zrobił to na Facebooku. "Oburzonym moim tt wyjaśniam, że w czasie gdy polski rząd upomina się w Europie o wsparcie dla wolnej Białorusi, walczy o prawa polskiej mniejszości, finansuje niezależną telewizję, udziela białoruskim działaczom różnorodnej pomocy, pani Cichanouska zgadza się brać udział w mityngu opozycji, która w Polsce nie uznaje wyniku demokratycznych wyborów, kwestionuje legalność państwowych instytucji i wspiera łamiących prawo sędziów" - podkreślił.

Wpis polityka obozu rządzącego skomentowała sama Swiatłana Cichanouska, która w piątek odwiedziła Wrocław, aby odebrać Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2021. Cichanouska powiedziała w rozmowie z dziennikarzami, że Białorusini nie powinni być w centrum sporu politycznego w Polsce, a sam wpis Terleckiego określiła jako "bardzo dziwny". "Nie sądzę, że to w porządku wobec sytuacji, w której są Białorusini. Białoruś się jednoczy i doskonale wiadomo, co jest białe, a co czarne. Teraz nie walczycie między sobą, tylko dla Białorusinów i razem z Białorusinami" - stwierdziła.

Opozycja domaga się odwołania Terleckiego. "Dość kompromitowania Polski"

W poniedziałek Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Polska 2050 złożyły w Sejmie wniosek o odwołanie Ryszarda Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Przewodniczący PO Borys Budka stwierdził we wpisie na Twitterze, że liczył na refleksję i przeprosiny ze strony Terleckiego. "Zamiast tego brnie dalej, wypisując coraz większe bzdury. Dla takich jak on nie powinno być miejsca w polityce. Dlatego składamy wniosek o odwołanie go z funkcji wicemarszałka Sejmu. Dość kompromitowania Polski" - zaznaczył.



Marek Suski w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową poinformował, że klub PiS będzie bronił Ryszarda Terleckiego i zagłosuje przeciw odwołaniu go z funkcji wicemarszałka Sejmu. Suski dodał, że zarzuty opozycji są "absurdalne", a Koalicja Obywatelska powinna zająć się rozliczaniem polityków we własnych szeregach.

Sondaż: Fijołek wygrywa II turę wyborów w Rzeszowie z każdym z rywali