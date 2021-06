Wybory w Rzeszowie. W sondażu Fijołek wygrywa II turę z każdym z rywali. Ogromna przewaga

Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa odbędą się w niedzielę 13 czerwca. Przedwyborcze sondaże pokazują, że kandydat zjednoczonej opozycji Konrad Fijołek z dużą przewagą wygrałby pierwszą turę głosowania. Jak jednak poradziłby sobie w II turze? Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Radia Zet wynika, że Fijołek może liczyć na wygraną z każdym z rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo Zwycięstwo Konrada Fijołka jest szansą dla całej opozycji?

Wybory w Rzeszowie. Konrad Fijołek wygrywa II turę z dużą przewagą [SONDAŻ]

Gdyby w drugiej turze doszło do pojedynku Konrada Fijołka z Ewą Leniart, to wygrałby kandydat opozycji z wynikiem 57,7 proc. do 31,7 proc. 4 proc. uczestników badania nie wiedziałoby, na kogo oddać głos, a 6,3 proc. w ogóle nie wzięłoby udziału w głosowaniu.

Jest wniosek o odwołanie Ryszarda Terleckiego. "Sabotaż"

W przypadku wejścia do drugiej tury Marcina Warchoła wygrałby również Fijołek. Kandydat opozycji uzyskałby 55,1 proc. głosów, a Warchoł 31,1 proc. 8 proc. respondentów nie wiedziałoby na kogo zagłosować, a 5,9 proc. stwierdziło, że nie weźmie udziału w wyborach.

Fijołek osiągnąłby największe poparcie w przypadku zmierzenia się z Grzegorzem Braunem. Kandydat Konfederacji uzyskałby 16,1 proc. głosów, a Fijołek 60,1 proc. 10 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie wie, na kogo zagłosuje, a 16,8 proc. nie wzięłoby udziału w II turze wyborów.

Badanie zostało przeprowadzone 2 czerwca 2021 r. przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Radia Zet na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców Rzeszowa.

Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa już w najbliższą niedzielę

Marcina Warchoła, kandydata Solidarnej Polski, poparł Tadeusz Ferenc, dotychczasowy prezydent Rzeszowa, który na początku lutego podjął decyzję o przejściu na emeryturę. Ferenc tłumaczył swoją decyzję m.in. złym stanem zdrowia po przebyciu COVID-19. O prezydenturę Rzeszowa ubiega się także popierana przez PiS Ewa Leniart, wspólny kandydat opozycji (Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica, PSL) Konrad Fijołek oraz kandydat Konfederacji Grzegorz Braun. Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa pierwotnie zaplanowano na 9 maja. Pod koniec kwietnia rząd zdecydował jednak o przesunięciu daty głosowania na niedzielę 13 czerwca. Zmianę terminu tłumaczono kwestiami epidemicznymi i rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego.

Jakub Banaś: Kaczyński rozumie, że wybory kopertowe to był dopiero początek