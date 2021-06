Sędzia Izby Dyscyplinarnej wyznaczył termin rozprawy. Mimo zawieszenia przez TSUE

Jak podaje "Rzeczpospolita", sędzia wyznaczył rozprawę na 15 września. Według dziennika część sędziów Izby Dyscyplinarnej SN uważa, że jeśli prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mógł jednoosobowo zawiesić tymczasowo działalność ID, to sędzia izby, który jest przewodniczącym składu, może wyznaczyć kolejny termin rozprawy.

Sędzia Izby Dyscyplinarnej wyznaczył termin rozprawy

"Sama sprawa dotyczy wrocławskiego sędziego Roberta W. skazanego już prawomocnie na rok więzienia w zawieszeniu za kradzież w dwóch supermarketach sprzętu elektronicznego (m.in głośniki, dwa pendrive'y za ponad 4 tys. zł)" - czytamy w artykule "Rzeczpospolitej". Chodzi konkretnie o postępowanie dyscyplinarne w sprawie sędziego, który w marcu 2019 został uznany przez Izbę Dyscyplinarną winnym przewinienia dyscyplinarnego. Wymierzono mu karę złożenia z urzędu. Sędzia się odwołał, ale sprawa nie została rozstrzygnięta z powodu tymczasowego postanowienia TSUE o zawieszeniu stosowania przepisów dot. ID SN.

Jednocześnie 15 czerwca Trybunał Konstytucyjny ma wrócić do pytania do rozpoznania pytania prawnego Izby Dyscyplinarnej. Izba zwróciła się o rozstrzygnięcie, czy ma stosować się do decyzji TSUE.