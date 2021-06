W piątek Jarosław Kaczyński odwiedził Rzeszów, aby wesprzeć ubiegającą się tam o urząd prezydenta miasta Ewę Leniart. - To osoba bardzo kompetentna, spokojna i rzetelna - mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodał, ma ona również "szerokie możliwości w stolicy państwa". Po spotkaniu namawiał natomiast lokalnych działaczy partii do aktywności.

REKLAMA

Zobacz wideo Trela o wyborach w Rzeszowie: Nie przypuszczali, że opozycja będzie w stanie wystawić jednego kandydata

Jarosław Kaczyński odwiedził Rzeszów i namawiał działaczy do aktywności

Podczas piątkowej konferencji prasowej, Jarosław Kaczyński mówił, że Ewa Leniart jest jedyną kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta. Twierdził, że jest ona szansą, "aby to wszystko, co rzeszowianom się podobało, było kontynuowane, ale żeby zniknęły zjawiska, które rzeszowianom już od jakiegoś czasu się nie podobały". Podczas konferencji zapowiedział również m.in. budowę Drogi Południowej i uporczywie nazywał Rzeszów Szczecinem.

- Stoimy w takim miejscu, które jest ważne z punktu widzenia Rzeszowa, bo za chwile będziemy mieli, i tutaj udział pani wojewody jest naprawdę wielki, inwestycję, na którą Rzeszów czeka już od bardzo dawna - argumentował prezes PiS.

Rzeszów. Przed kościołami rozdawano ulotki wyborcze Marcina Warchoła

Jak opisuje Onet, po konferencji prezes PiS spotkał się z lokalnymi strukturami partii i mobilizował działaczy przed ostatnim tygodniem kampanii wyborczej. Kaczyński miał również przedstawić plany na najbliższy czas (m.in. wybór delegatów na kongres w niektórych regionach). Wzywał też działaczy, by aktywnie promowali Polski Ład. - Sezon spania skończył się - powiedział.

Wybory prezydenckie w Rzeszowie. PiS w pełnej mobilizacji

Jak twierdzi Wirtualna Polska, największą szansę na wygraną wyborów w Rzeszowie ma Konrad Fijołek (kandydat opozycji). Potwierdzają to także sondaże. To właśnie dlatego Prawo i Sprawiedliwość tak bardzo naciska na aktywne promowanie swojej kandydatki. Szczególnie podkreśla się, że to tylko ona cieszy się poparciem partii.

Sondaż. Konrad Fijołek zdecydowanie wygrywa I turę wyborów w Rzeszowie

- To świadomy przekaz: wielu naszych wyborców w Rzeszowie niestety wciąż kojarzy Marcina Warchoła z PiS. Prezes Kaczyński miał definitywnie i zdecydowanie rozwiać wszelkie wątpliwości - tłumaczył portalowi jeden ze sztabowców Ewy Leniart.

Już 13 czerwca mieszkańcy Rzeszowa będą wybierać nowego prezydenta miasta spośród 4 kandydatów: wojewody Ewy Leniart, którą wspiera PiS, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła wspieranego przez Solidarną Polskę oraz byłego prezydenta miasta Tadeusza Ferenca, kandydata opozycji (Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica, PSL) miejskiego radnego Konrada Fijołka oraz kandydata Konfederacji Grzegorza Brauna.