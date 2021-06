Donald Tusk wróci do polskiej polityki? Rafał Trzaskowski: Wszystkie ręce na pokład

- Nie wiem, jakie są plany i aspiracje Donalda Tuska, natomiast na pewno - wszystkie ręce na pokład - mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas piątkowej (4 czerwca) konferencji prasowej w stołecznym ratuszu, odnosząc się do ostatniego wywiadu byłego premiera.

Donald Tusk wróci do polskiej polityki? Komentarz Trzaskowskiego

- Każda inicjatywa, która będzie wzmacniać opozycję, na pewno będzie przez nas witana z zadowoleniem - dodał prezydent Warszawy w piątek. W jednym z poprzednich wywiadów z Interią polityk był jednak nieco sceptyczniej nastawiony do powrotu byłego premiera.

- Dziś trzeba patrzeć do przodu, ale to jest pytanie do Polek i Polaków. Nikogo nie można wykluczać, choć mi się wydaje, że dziś Polki i Polacy czekają na kogoś, kto niesie ze sobą zmianę - komentował wówczas.

Tusk wróci? Chcę pomóc odwrócić niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń

Borys Budka o Donaldzie Tusku: Odegra w przyszłości ogromną rolę

Szef Platformy Obywatelskiej, Borys Budka, w rozmowie z Interią także odniósł się do słów byłego premiera dot. jego powrotu do kraju, zapewniając, że "jest w stałym kontakcie z Donaldem Tuskiem". Zasugerował, że prędzej czy później powróci on do polskiej polityki, a jego zaangażowanie "będzie nieocenione".

- Niewątpliwie były premier i szef Rady Europejskiej odegra w przyszłości ogromną rolę w budowaniu silnej i zwycięskiej Platformy. Wszystko przed nami, ale na razie opinia publiczna musi uzbroić się w nieco cierpliwości - dodał.

Donald Tusk wróci do Polski? "Jestem gotowy podjąć każdą decyzję"

Pytania o powrót Donalda Tuska do polskiej polityki odnosiły się do piątkowego wywiadu byłego premiera w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24. Przewodniczący Rady Europejskiej i szef Europejskiej Partii Ludowej (w której skład wchodzi PO oraz PSL) został zapytany o swoje dalsze plany oraz o to, czy byłby w stanie wrócić do krajowej polityki.

- Mentalnie, emocjonalnie, życiowo jestem gotowy podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń - mówił. Były premier zapewniał, że ma "wielką potrzebę spełnienia pewnego celu, jakim jest przywrócenie ładu demokratycznego w Polsce".

Tusk wróci do polskiej polityki? "Nie ma osoby w PO, która by tego nie chciała"

Czy Donald Tusk przejmie przywództwo w Platformie Obywatelskiej? Na to pytanie polityk nie chciał odpowiedzieć wprost. Podczas całego wywiadu kilkukrotnie zapewniał jednak, że chce "zrobić wszystko, aby Platforma nie przeszła do historii".

Były premier przekonywał, że PO to partia "odpowiedzialnego centrum", która jest absolutnie niezbędna, jeśli opozycja ma wygrać najbliższe wybory parlamentarne. Na pytanie dotyczące oceny przywództwa Borysa Budki stwierdził, że nie jest od tego, aby wypowiadać się na ten temat, a swoje ewentualne uwagi czy rady przekaże szefowi PO osobiście. Stwierdził jedynie, że Budka jako lider partii "chyba nie daje ludziom pewności".