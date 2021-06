Rzeszów. Prezes PiS wsparł kandydatkę w wyborach prezydenckich. Nie obyło się bez wpadki

Zobacz wideo Były szef NIK: Pod zawiadomieniem podpisałby się każdy prezes NIK, także Lech Kaczyński

W piątek Jarosław Kaczyński odwiedził Rzeszów, aby wesprzeć ubiegającą się o urząd prezydenta miasta Ewę Leniart. W trakcie swojego wystąpienie prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił o tzw. drodze południowej. - Stoimy w takim miejscu, które jest ważne z punktu widzenia Rzeszowa, bo za chwile będziemy mieli, i tutaj udział pani wojewody jest naprawdę wielki, inwestycję, na którą Rzeszów czeka już od bardzo dawna - powiedział polityk.

- To jest inwestycja miejska, ale także dzięki determinacji pani wojewody są już pieniądze w mieście na wykup własności, która będzie przejęta w trakcie budowy. Są też wszystkie plany gotowe. Ta inwestycja jest z jednej strony bardzo ważna, ale z drugiej strony w jakiejś mierze pokazująca jakie szanse wiążą się z ewentualnym wyborem pani wojewody na stanowisko na prezydenta miasta - podkreślił Jarosław Kaczyński.

Odbudowa Pałacu Saskiego to według premiera "sprawiedliwość historyczna"

Prezes PiS pomylił Rzeszów ze Szczecinem

Wicepremier ds. bezpieczeństwa zaznaczył, że Ewa Leniart jest osobą "bardzo kompetentną, spokojną i rzetelną", a jednocześnie ma "szerokie możliwości w stolicy państwa". Dodał, że doprowadzi ona do tego, że ta duża obwodnica w końcu powstanie. Następnie Kaczyński zaliczył wpadkę i pomylił Rzeszów ze Szczecinem. - Oczywiście to nie jest kwestia jakiegoś najbliższego czasu, ale te prace zostaną już na poważnie rozpoczęte, czyli Szczecin będzie rzeczywiście, mniej więcej po linii granicznej, granicy administracyjnej otoczony drogami. To bardzo ułatwi sytuację rzeszowian i wszystkich, którzy mieszkają w województwie - powiedział Kaczyński.

Prezes PiS powiedział tak jeszcze raz, po czym przeprosił za błąd. - Jeśli powstanie, a powstanie z całą pewnością, bo jest już budowana, Via Carpatia to będziemy mieli z całą pewnością ułatwiony rozwój gospodarczy Szczecina... Przepraszam bardzo, nie wiem, dlaczego tak powiedziałem. Oczywiście Rzeszowa - dodał.

Jarosław Kaczyński podkreślił również, że Ewa Leniart jest jedyną kandydatką PiS na prezydenta Rzeszowa. Stwierdził, że jest ona szansą dla miasta i dodał, że głosowanie na nią jest "wyrazem nadziei na lepszy Rzeszów". - Proszę o ten głos, ten głos nie jest głosem w jakiejś wojnie politycznej, ale głosem za Rzeszowem. Za Rzeszowem, a nie Szczecinem - zaznaczył na koniec prezes partii rządzącej.

Wybory w Rzeszowie

Przedterminowe wybory na prezydenta Rzeszowa odbędą się w niedzielę 13 czerwca. Przypomnijmy, że Marcina Warchoła, kandydata Solidarnej Polski, poparł Tadeusz Ferenc, dotychczasowy prezydent Rzeszowa, który na początku lutego podjął decyzję o przejściu na emeryturę. Ferenc tłumaczył swoją decyzję m.in. złym stanem zdrowia po przebyciu COVID-19. O prezydenturę Rzeszowa ubiega się także popierana przez PiS Ewa Leniart, wspólny kandydat opozycji (Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Lewica, PSL) Konrad Fijołek oraz kandydat Konfederacji Grzegorz Braun.

Według sondaży największe szanse na wygraną ma Fijołek.

