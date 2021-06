Donald Tusk wróci? Były premier: Jestem gotów, by pomóc odwrócić niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń

Donald Tusk zapowiedział, że jest gotów zrobić wszystko, by Platforma Obywatelska nie przeszła do historii. Od kilku dni trwają spekulacje na temat powrotu byłego premiera i przewodniczącego Rady Europejskiej do polskiej polityki. - Chciałbym, żeby w Polsce doszło do zmiany politycznej - powiedział w TVN24 Donald Tusk. - Mentalnie, emocjonalnie, życiowo jestem gotowy podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń.

