Hołownia: Nic tak nie odstręczy ludzi od wartości Jana Pawła II, jak pomysły Czarnka

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek ogłosił pod koniec maja, że prace nad poszerzeniem kanonu lektur szkolnych zostały zakończone. Minister wskazał, że na liście znajdą się m.in. znakomite pozycje literatury polskiej, książki i opracowania Instytutu Pamięci Narodowej, ale również teksty Jana Pawła II. - W sposób umiejętny będziemy je wprowadzać również do podręczników, mam nadzieję, i tak się to będzie działo w kolejnych latach - powiedział.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Czarnek - człowiek, który nie ma wstydu i kobiet się nie boi

Szymon Hołownia o Przemysławie Czarnku: On sobie nawet sprawy nie zdaje

Plany ministra Przemysława Czarnka ocenił w programie "Newsroom" WP Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050. - Uważam, że pomysły ministra Czarnka są po prostu fatalne. To jest pomysł na PRL-izację szkoły. Teraz będziemy robić wszystko, co robiono w PRL-u. Będziemy tylko ubierać to w odpowiednie sosy - bliskie panu Czarnkowi - powiedział Hołownia.

Witek zapytano o zakaz spontanicznych zgromadzeń. "Nie narzekajmy"

- On sobie nawet sprawy nie zdaje, że wciskając te wszystkie wartości, które są dla niego ważne i które chce głosić, będzie dokładnie przeciwskuteczny - dodał.

Szymon Hołownia podkreślił, że "nikt tak nie zlaicyzuje polskiego Kościoła jak niektóre działania Episkopatu i nic tak nie odstręczy ludzi od tradycyjnych wartości Jana Pawła II i katolickiej nauki społecznej, jak takie przemocowe działania czy pomysły ministra Czarnka w zakresie indoktrynacji, która ma zaistnieć w polskich szkołach".

Czarnek zapowiada zmiany w nauczaniu historii. "Historia własnego OSP, historia konkretnego parkanu"

Zmiany w edukacji dotkną również nauczania historii. Przemysław Czarnek zapowiedział w poniedziałkowym wywiadzie dla Polskiego Radia, że od nowego roku szkolnego do szkół zostanie wprowadzona historia lokalna. - Wiadomo, że w szkołach podstawy programowe i programy nauczania historii dotyczą historii ogólnej państwa polskiego, historii powszechnej również, natomiast w mniejszym stopniu, bądź niekiedy w bardzo małym stopniu, dotyczą historii lokalnych ziem - zaznaczył.

Sławomir Nowak ma wrócić do aresztu. Sąd: Chyba że zapłaci milion zł

Czarnek podkreślił, że ministerstwo planuje stworzyć co najmniej dwa programy nauczania historii w szkołach. Pierwszy ma być realizowany ze środków z Funduszu Odbudowy i "tworzyć programy i przedsięwzięcia ministra, nacechowane, nakierowane również, nie tylko, ale również, na ten element nauczania, czyli historię ziem lokalnych, odwiedzanie muzeów regionalnych, lokalnych, muzeów miast i miasteczek".

Drugi program miałby być realizowany przez organizacje pozarządowe. Według Czarnka miałby one "prowadzić takie nauczanie już bardzo lokalne: historii własnego OSP, historii własnej gminy, administracji własnej gminy, administracji własnego powiatu czy historii własnej parafii, tworzenia się wspólnot na terenie poszczególnych regionów, ale też historii konkretnego krzyża, konkretnego parkanu, konkretnego pomnika".