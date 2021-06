Janusz Cieszyński z powrotem w rządzie. Będzie odpowiadał za cyfryzację w kancelarii premiera

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację Marka Zagórskiego z tej funkcji. "Ostatnie kilka lat to przełomowe zmiany w zakresie usług cyfrowych. Blisko 11 milionów profili zaufanych, setki usług cyfrowych ułatwiających realizację zadań publicznych, zwiększenie dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego internetu, dowód osobisty i prawo jazdy oraz inne dokumenty w formie elektronicznej" - napisał na Twitterze rzecznik rządu.

W kolejnym wpisie dodał, że powołany na stanowisko sekretarza stanu odpowiedzialnego za cyfryzację Janusz Cieszyński "ma ogromne doświadczenie w zakresie informatyzacji usług zdrowotnych (Internetowe Konto Pacjenta, e-recepta, e-skierowanie)".

Cieszyński urząd zacznie pełnić 8 czerwca.

Sprawa respiratorów

Janusz Cieszyński był wiceministrem zdrowia od 2018. Zrezygnował w sierpniu 2020 r. W ministerstwie Cieszyński był odpowiedzialny m.in. za zakupy dla ochrony systemu zdrowia. Odpowiadał np. za ubiegłoroczną umowę na zakup ok. 1,2 tys. respiratorów od firmy należącej do osoby zamieszanej w przeszłości w handel bronią. Kontrakt opiewał na ponad 200 mln zł. Firma ostatecznie nie wywiązała się z umowy. Do końca grudnia resort nie odzyskał 55 mln zł wpłaconych zaliczek. W związku z roszczeniami w lutym komornik zajął ponad 400 respiratorów na lotnisku Okęcie. Śledztwo dotyczące zakupu respiratorów prowadzi prokuratura.

Cieszyński tłumaczył w styczniu w Polsat News, że zakup był dokonywany w sytuacji "absolutnego braku tego rodzaju sprzętu, braku możliwości zaopatrzenia się w ten sprzęt w tych standardowych kanałach, z których na co dzień ministerstwo korzysta". Stwierdził też, że transakcję opiniowało pozytywnie Centralne Biuro Antykorupcyjne.

W styczniu oświadczenie ws. transakcji wydał wicepremier i szef komitetu ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. "Należy podkreślić, że służby specjalne w związku z występującymi trudnościami, w tym niepełną realizacją zamówienia przez kontrahenta, podjęły również działania wyjaśniające ex post, które nie wykazały po stronie Ministerstwa Zdrowia żadnych przesłanek wskazujących na możliwość nadużyć, działań korupcyjnych lub innych czynów zabronionych przy zakupie respiratorów".