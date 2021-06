Inflacja najwyższa od 10 lat. Ale z wtorkowych "Wiadomości" TVP Polacy się tego nie dowiedzieli

Zobacz wideo Belka: Możemy obudzić się w sytuacji, gdy nie będziemy mogli zapanować nad inflacją

We wtorek Główny Urząd Statystyczny ogłosił (w tzw. szybkim szacunku), że inflacja w maju 2021 roku wyniosła 4,8 proc. w skali roku. Miesiąc do miesiąca, tj. w porównaniu z kwietniem br., wskaźnik cen w Polsce poszedł w górę o 0,3 proc. GUS wskazał, że w skali roku żywność i napoje bezalkoholowe podrożały o 1,7 proc., nośniki energii o 4,4 proc., a paliwa do prywatnych środków transportu aż o 33 proc.

Ostatni raz tak wysoki odczyt inflacji w Polsce GUS podał w listopadzie 2011 roku, a wyższy - 5 proc. - w maju tego samego roku. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym tekście:

Jak inflacja przekłada się na realne życie? W rozmowie z Gazeta.pl przypomniał to profesor Marek Góra, współtwórca reformy emerytalnej z 1999, ekspert od rynku pracy. - Pokolenie wchodzące na rynek pracy nie pamięta inflacji, więc to pojęcie do niektórych nie przemawia. Ale to nie jest pojęcie ekonomiczne, ale coś, co ma realny wpływ na życie. Inflacja powoduje, że możemy kupić mniej. To tak jakbyśmy mniej zarobili. Z punktu widzenia naszego codziennego życia inflacja działa tak, jakby nam obniżono pensje, pożera nasze zarobki, pożera też oszczędności - mówił ekonomista.

Inflacja rośnie. TVP milczy

Polskie media we wtorek rozpisywały się na temat najwyższej od 10 lat inflacji. Nieco inaczej było w Telewizji Polskiej. W głównym wydaniu "Wiadomości" TVP znalazły się materiały dotyczące reprezentacji Polski w piłkę nożną, szczepień dzieci powyżej 12. roku życia, o tzw. planie Dudy i planowanych "wielkich inwestycjach" i o Funduszu Odbudowy. Był również sondaż, na czele którego stoi PiS, "Wiadomości" poruszyły też temat Dnia Dziecka.

Nie znalazł się tam jednak żaden materiał dotyczący rekordowej od 2011 roku inflacji. Był za to materiał "Koniunktura mimo pandemii". - Nastroje w polskim przemyśle jeszcze nigdy nie były tak dobre. (...) Wyjątkowo wysoka dobra w polskim przemyśle utrzymuje się - zapowiedziała go prowadząca "Wiadomości" Edyta Lewandowska.

Również na portalu tvp.info próżno szukać tekstu na ten temat (tak było do 2 czerwca do 7 rano). Pod tagiem "inflacja" widnieją takie oto materiały:

Ostatni tekst z 31 maja ma tytuł "Inflacja w Niemczech. Ostatni raz tak wysoka była prawie dziesięć lat temu".

