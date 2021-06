Kandydat na szefa IPN został jego wiceprezesem. W ten sposób może rządzić nawet bez zgody Senatu

W ubiegły piątek Sejm wybrał dr. Karola Nawrockiego na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Do objęcia przez niego tego stanowiska potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. To jednak nie stanęło na przeszkodzie, by obecny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej został powołany na wiceprezesa IPN, co nastąpiło we wtorek 1 czerwca.

