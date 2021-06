Dzieci przepytały Mateusza Morawieckiego. Czy premier był grzeczny? "Chyba nie za bardzo"

"To była chyba najtrudniejsza sesja Q&A w moim życiu, ale jakoś sobie poradziłem z trudnymi pytaniami dzieci ze szkoły podstawowej w Bielisze koło Radomia" - pisał premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z uczniami, z którego relację udostępnił na Facebooku.

Mateusz Morawiecki w ogniu dziecięcych pytań. Jak sobie poradził?

Jeden z uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej zapytał premiera o to, czy lubi grać w piłkę nożną. - Gram w piłkę nożną. Bardzo lubię grać w piłkę nożną. Gram zwykle z moimi maluchami, bo mam dzieci w wieku 9-10 lat (...) Bardzo lubię grać i lubię też oglądać - odpowiedział premier. Na pytanie Mateusza Morawieckiego o to, czy dzieci znają jakiegoś polskiego piłkarza, padła odpowiedź, że m.in. Roberta Lewandowskiego. Jeden z maluchów wymienił także nazwisko Cristiano Ronaldo. - Chciałbym, żeby Ronaldo był polski, ale na razie jeszcze jest portugalski - żartował premier.

Kolejną kwestią, która ciekawiła maluchy, było to, jaką dyscyplinę sportową lubi szef rządu. - Najbardziej lubię piłkę nożną i tenis stołowy - odpowiedział. Jak dodał, drugi ze sportów polubił jeszcze w wieku uczniów i ta sympatia pozostała do teraz.

Inna uczennica zapytała Mateusza Morawieckiego o to, ile ma dzieci. Premier odpowiedział, że czwórkę, dwoje z nich niewiele starszych od dzieci z klasy, w której gościł oraz dwoje dorosłych.

Na pytanie o to, czy lubi jeździć na rowerze, odpowiedział, że bardzo. - To jest zdrowe zajęcie. Będziemy robili wszystko, żeby w Polsce było jak najwięcej wydzielonych ścieżek rowerowych, bo dzięki temu jest zdrowo, przyjemnie, a czasami nawet szybciej - odpowiedział.

Co lubi jeść premier Mateusz Morawiecki?

Kolejny z chłopców był ciekaw, czy premier był grzecznym uczniem. - To jest bardzo trudne pytanie. Muszę wam powiedzieć, że chyba nie za bardzo - odpowiedział, po czym nastąpiła cisza. - Widzę, że nastąpiła tutaj konsternacja, czyli zakłopotanie, ale ja też jestem zakłopotany. Mówię wam prawdę tutaj i nie wiem, czy wybaczycie mi to - kontynuował premier.

Inny chłopiec zapytał o to, czy szef rządu może wydłużyć wakacje. Premier przypomniał, że maluchy mają ponad dwa miesiące wakacji letnich, ferie, a także inne święta, przy których okazji nie muszą uczęszczać do szkoły. Mimo to część dzieci nadal chciała wydłużenia czasu wolnego od nauki.

Następne pytanie dotyczyło tego, co lubi jeść premier. - Najbardziej lubię takie tradycyjne polskie potrawy: pierogi ruskie, placki ziemniaczane, ziemniaki z kwaśnym mlekiem. Ale najbardziej smakuje mi świeży chleb z masłem - odpowiedział. Dzieci były również ciekawe, czy premier posiadał kiedyś zwierzątko, na co odpowiedział, że przez jakiś czas tak, jednak później ta sytuacja się zmieniła.

Mateusz Morawiecki zmierzył się z trudnymi pytaniami dzieci. Jak się rządzi Polską?

Kolejna dziewczynka chciała się dowiedzieć, jak się rządzi Polską. - Tutaj musiałbym wam opowiadać trochę dłużej, ale spróbuję to tak krótko ująć. W takich momentach jak ten, kiedy jestem z wami, a dzisiaj staramy się też uczyć o bezpieczeństwie ruchu drogowego, żeby dzieci bezpiecznie przechodziły przez ulicę. To jest też część rządzenia i to jest dla mnie najważniejsza część rządzenia - żeby dzieci były bezpieczne i spokojne - odpowiedział.

- Jest też dużo innych spraw - niektóre są cięższe, trudniejsze, inne są łatwiejsze. Jak to w życiu - dodał premier. We wpisie na Facebooku Mateusz Morawiecki podziękował dzieciom za serdeczne przyjęcie. Życzył im zrealizowania wszystkich marzeń, zarówno tych małych, jak i wielkich.