Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność. Polska nie dołączyła do niej z obawy o utratę suwerenności

Każdego roku z powodu transgranicznych oszustw finansowych państwa członkowskie UE tracą co najmniej 50 mld euro z tytułu dochodów z VAT - pisze Polska Agencja Prasowa. Prokuratura Europejska powstała, aby temu zapobiegać, jednak niektóre kraje, w tym Polska, postanowiły, że do niej nie dołączą.

REKLAMA

Zobacz wideo Sikorski: Powiązanie praworządności z finansami już jest

Jarosław Gowin: Opowiadamy się za Europą ojczyzn, a nie za jednym europejskim superpaństwem

- To nowy etap w historii integracji europejskiej. Prokuratura Europejska będzie bacznie obserwować wdrażanie Funduszu Odbudowy, by te pieniądze zostały wykorzystane w pełni jako pomoc w wychodzeniu z kryzysu przez nasze gospodarki - powiedział Didier Reynders, komisarz UE ds. sprawiedliwości, cytowany przez "Gazetę Wyborczą".

Nie wszystkim jednak taka obserwacja jest na rękę. Polskie władze z obawy o utratę suwerenności postanowiły wstrzymać się z udziałem w Prokuraturze Europejskiej. - My jednoznacznie jako Porozumienie opowiadamy się za trwałą obecnością Polski w Unii Europejskiej. Widzimy w tym wręcz polską rację stanu, ale równocześnie opowiadamy się za Europą ojczyzn, a nie za jednym europejskim superpaństwem. To rozszerzanie kompetencji instytucji unijnych traktujemy raczej jako zagrożenie dla procesu integracji, niż jego wzmocnienie - mówił Jarosław Gowin na wtorkowej konferencji prasowej.

Oświadczenie Manowskiej ws. Juszczyszyna. "Nie zamierzam ingerować"

Z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot zapewniał w rozmowie z Radiem Wnet, że zarówno on jak i prezydent uważają, że krajowe środki kontrolujące wydawanie pieniędzy publicznych, w tym europejskich, są wystarczające. Jego zdaniem mogą one zapewnić, że pieniądze z Europejskiego Funduszy Odbudowy nie zostaną zdefraudowane.

Prokuratura Europejska chce, żeby Polska podpisała umowę o współpracy

Prokuratura Europejska rozpoczęła działalność bez udziału Polski, która jednak wciąż jest zachęcana do tego, żeby włączyć się do nowej unijnej instytucji. Jeśli władze nie chcą angażować się w działania PE, mogłyby podpisać umowę o współpracy, tak jak zrobiły to Węgry. Oprócz Polski i Węgier, w strukturach Prokuratury Europejskiej zabraknie Danii, Irlandii i Szwecji.

W obozie PiS bardzo polski ład. "Znów wybuchło". Jastrzębie chcą wypchnąć Gowina