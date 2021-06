Marian Banaś składa zawiadomienie ws. Jarosława Kaczyńskiego. Chodzi o słowa prezesa PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził w ostatnim wywiadzie dla tygodnika "Sieci", że prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś nie powinien być szefem NIK, bo toczą się wobec niego "poważne śledztwa".

- To jest stanowisko dla ludzi, którzy są poza jakimkolwiek podejrzeniem, całkowicie czystych. Jeśli ktoś ma jakiekolwiek kłopoty w tej sferze, jeśli jest mocno skoncentrowany na sprawach materialnych, to nie powinien być prezesem NIK - ocenił Jarosław Kaczyński.

Odnosząc się do krytycznego raportu NIK ws. wyborów kopertowych, wicepremier ocenił, iż "mówienie tutaj o jakimś złamaniu prawa czy nadużyciu jest wielkim nieporozumieniem".

Marian Banaś składa zawiadomienie ws. Jarosława Kaczyńskiego

Prezes NIK Marian Banaś złożył zawiadomienie do prokuratury. Zdaniem prezesa NIK mogło dojść do naruszenia art. kodeksu karnego (mówiącego o pomówieniu), art. 226 (znieważenie lub poniżenie konstytucyjnego organu RP), a także art 224 KK par. 2. (zmuszanie do podjęcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej).

Kaczyński o raporcie NIK: To wielkie nadużycie

"Formułując swoje wypowiedzi pan Jarosław Kaczyński działał jako v-ce Prezes Rady Ministrów, który powinien szczególnie cenić sobie zasadę domniemania niewinności (...), a także baczyć na to, że prokuratura w okresie blisko dwóch lat nie sformułowała żadnych zarzutów" - stwierdził Banaś w cytowanym przez Wp.pl oświadczeniu.

Prezes NIK zaznaczył, że "nie może dopuścić do sytuacji, w których przedstawiciel jednej z instytucji podlegających kontroli w sposób bezprawny wywiera wpływ na czynności organu kontroli ustanowionego przepisami Konstytucji, a także pomawia konkretną osobę - Prezesa Najwyższej Izby Kontroli - o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć go w oczach opinii publicznej oraz podległych pracowników".

Śledztwo prokuratury

Wciąż trwa śledztwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku ws. Mariana Banasia. Zawiadomienie złożyli m.in. Centralne Biuro Śledczych i Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Śledztwo poprzedzone było badaniem przez CBA oświadczeń majątkowych szefa NIK składanych w latach 2015-2019.

Śledztwo prowadzone jest "w sprawie", a nie "przeciw". Oznacza to, że prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi nie przedstawiono żadnych zarzutów.

Śledztwo w sprawie Mariana Banasia przedłużone. "Nie nastąpił żaden przełom"

Marian Banaś został powołany na stanowisko prezesa NIK w sierpniu 2019 r. przez Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej sprawował funkcję ministra finansów oraz szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Służby Celnej. We wrześniu 2019 r. na antenie TVN24 wyemitowano reportaż, w którym przedstawiono Banasia jako właściciela kamienicy w Krakowie, w której prowadzony był "hotel na godziny".

W reportażu zasugerowano również, że prezes NIK może mieć związki ze światem przestępczym. Marian Banaś stwierdził, że zarzuty przedstawione w reportażu to "zupełna nieprawda" i "wielka manipulacja". Rząd PiS z początku odpierał zarzuty stawiane Banasiowi, ale z czasem zmienił stanowisko i zażądał rezygnacji Banasia ze stanowiska. Banaś utrzymał się jednak na fotelu prezesa NIK i wymienił część podległych mu dyrektorów. Od tego czasu pomiędzy Banasiem i obozem rządzącym trwa konflikt.