Biedroń dla Gazeta.pl o kopalni w Turowie: Nie wyobrażam sobie, by z dnia na dzień przestała funkcjonować

- Wykonywanie [orzeczenia TSUE ws. kopalni w Turowie - red.] może zostać zawieszone, jeżeli oczywiście Czesi i Polacy się dogadają i złożą taki wniosek do TSUE - stwierdził w Porannej rozmowie Gazeta.pl Robert Biedroń. Jak dodał, "liczy na to, że tak się stanie w trybie pilnym" i "mieszkańcy Turowa i okolic nie będą się bali, co się wydarzy jutro i pojutrze".

