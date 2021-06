Jarosław Kaczyński niezastąpiony? Kto powinien zostać nowym prezesem PiS? [SONDAŻ]

Zobacz wideo Trzecia kadencja dla PiS-u. Czy to realny scenariusz?

Jak pisaliśmy niedawno, 3 lipca odbędzie się kongres statutowo-wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego zostaną wybrane władze partii, w tym nowy prezes ugrupowania oraz jego Rada Polityczna. Obecny prezes, Jarosław Kaczyński, zapowiedział, że będzie kandydował po raz ostatni.

Sondaż: Kto mógłby być następcą Kaczyńskiego w PiS?

A kogo jako następcę Kaczyńskiego widzą Polacy? IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zapytało o to w swoim sondażu. Aż 61,7 proc. ankietowanych odpowiedziało, że nie wie, kto mógłby zastąpić obecnego prezesa partii, natomiast 6 proc. jasno opowiedziało się za poglądem, że takiej osoby nie ma. 18,1 proc. wskazuje natomiast na obecnego premiera Mateusza Morawieckiego - to najczęściej wskazywana z osób. Na drugim miejscu uplasował się szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz koordynator Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk z 4,3 proc. Na trzecim miejscu z 3,6 proc. znalazła się natomiast była premier i wiceprezes PiS Beata Szydło.

Kolejne miejsca w sondażu zajęli natomiast: prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro (2,8 proc.), europoseł Porozumienia Adam Bielan (1,9 proc.), wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin (0,6 proc.), wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin (0,5 proc.), były minister spraw wewnętrznych i administracji oraz wiceprezes PiS Joachim Brudziński (0,3 proc.), a także minister obrony narodowej i wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak (0,2 proc.).

Dziennik nie podał jednak informacji na temat tego, na jakiej próbie przeprowadzony został sondaż, ani w jakich dniach.

Jarosław Kaczyński udzielił w ostatnim czasie wywiadu, w którym wypowiedział się na temat możliwych kandydatów na nowego prezesa partii. Podkreślił jednak, że jego zdaniem "odchodzący lider nie powinien wskazywać wprost swojego następcy", ponieważ byłoby to raczej obciążające dla następcy. Mimo to polityk stwierdził, że "na horyzoncie PiS", a także na horyzoncie europejskim, "jasno świeci gwiazda obecnego premiera".

- Jego kwalifikacje są bardzo wysokie. Ale czy bardzo sprawny szef rządu, wyjątkowo zdolny człowiek, niezwykle pracowity, będzie jednocześnie dobrym szefem partii, w której jest od niedawna i czasem budzi emocje, tego nie wiem - powiedział Kaczyński na temat możliwego zastąpienia go na stanowisku prezesa partii przez Mateusza Morawieckiego. - To zależy w wielkiej mierze od jego umiejętność wciągnięcia się w skomplikowaną dziedzinę polityki partyjnej, która zawsze wymaga kompromisów. Jest to ciężki chleb - dodał obecny prezes PiS.

Na zakończenie wywiadu prowadzący Jerzym Jachowicz życzył Kaczyńskiemu kierowania partią "przez jeszcze co najmniej 10 lat", jednak prezes PiS podziękował, dodając, że "nie marzy o tym".

