PiS i Kukiz'15 podpisały umowę programową. "Proszę nie mylić jej z koalicją"

PAP poinformowała też, że szczegóły podpisanej właśnie umowy mają zostać zaprezentowane w najbliższym czasie. Porozumienie między partią Jarosława Kaczyńskiego a ugrupowaniem Pawła Kukiza to efekt negocjacji, które toczą się już od kilku miesięcy. Ostatnie spotkanie liderów formacji miało miejsce w poniedziałek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

REKLAMA

Nieoficjalne informacje PAP potwierdził później sam Kukiz. - Proszę nie mylić jej z koalicyjną - podpisaliśmy umowę programową" - powiedział polityk w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

- Od dawna było przygotowywane takie spotkanie. Chodziło jeszcze o ustalenie różnych niuansów pomiędzy naszym reprezentantem, Jarosławem Sachajko a ministrem Łukaszem Schreiberem. Była kwestia doprecyzowania oczekiwań każdej ze stron. Wszystko to już mamy za sobą, w związku z czym przyszedł czas na sformalizowanie tego, w postaci podpisania umowy o współpracy programowej w tej kadencji - dodał lider Kukiz‘15. Zaznaczył też, że opinia publiczna pozna szczegóły umowy programowej prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni.

Zobacz wideo Czy "Polski Ład" zakończy kryzys w Zjednoczonej Prawicy?

PiS i Kukiz'15 z umową programową. "Powiedział mi nawet, że ładnie śpiewam"

O tym, że rozmowy między PiS i Kukiz'15 znajdują się na ostatniej prostej, informowaliśmy już 19 maja.

"Ostatnie tygodnie to jednak wyraźna pogoda między nimi. PiS negocjuje umowę o współpracy z Pawłem Kukizem - to w rzeczywistości papier z okrągłymi zdaniami, ale w załączniku pakiet ustaw, które posłowie PiS i Kukiz’15 mieliby wzajemnie popierać" - pisał wówczas Jacek Gądek, dziennikarz Gazeta.pl.

- Umowa jest już nawet napisana, ale okrągłymi zdaniami, a trzeba to teraz wypełnić konkretami - mówił przed niespełna dwoma tygodniami jeden z polityków Kukiz'15.

Paweł Kukiz liczy, że dzięki poparciu PiS do polskiego porządku prawnego uda się wprowadzić m.in. instytucję sędziego pokoju oraz zaostrzyć obowiązujące przepisy antykorupcyjne. W trakcie negocjacji kością niezgody pozostawała natomiast kwestia zmiany ordynacji wyborczej, która - według żądań Kukiza - miałaby obowiązywać w wyborach do Sejmu od 2027 r.

Kukiz negocjuje z Kaczyńskim. Jeden warunek jest trudny dla przełknięcia dla PiS

"Punkt sporny jednak pozostaje: to jednomandatowe okręgi wyborcze, które Kukiz kocha, a PiS się ich boi. Obecnie Paweł Kukiz ma postulat: wybory do Sejmu jak w Niemczech - połowa posłów wyłaniana w jednomandatowych okręgach wyborczych, a połowa jak dziś w wyborach proporcjonalnych. PiS ma tu jednak kiepskie doświadczenia, bo wybory w 100 jednomandatowych okręgach obowiązują przy wybieraniu Senatu. A PiS straciło większość w Senacie [...]. Do roku 2027 szmat czasu, ale Nowogrodzka generalnie niechętnie patrzy na JOW-y" - wskazywał Gądek.

O możliwość współrządzenia z Kukizem, Kaczyńskiego zapytano w niedawnym wywiadzie dla tygodnika "Sieci". - Mam nadzieję, że są sprawy, w których możemy współdziałać - powiedział wicepremier. Jak ocenił, "pytanie zasadnicze dotyczy tego, czy będzie chciał pracować w ramach stabilnego porozumienia politycznego". - Osobiście bardzo go polubiłem. Kiedyś, po dłuższym spotkaniu przy kolacji i po kilku lampkach, powiedział mi nawet, że ładnie śpiewam. Tym już całkowicie pozyskał moją sympatię - stwierdził.

O spotkaniach z Kukizem Kaczyński mówił też w wywiadzie dla Interii. - Już nie potrafię policzyć, ile tych rozmów było: to bardzo dobre i miłe spotkania. Ale Paweł Kukiz jest... artystą. Sądzę, że przede wszystkim artystą - powiedział prezes PiS.

Koło poselskie Kukiz'15 liczy czterech posłów.

Kaczyński o Kukizie: Po kilku lampkach wina powiedział, że ładnie śpiewam