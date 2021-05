Zabójstwo 18-letniej Magdaleny. Zastępca Ziobry: Miała problem ze skuterem, sprawca zaoferował pomoc

Zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak przekazał w poniedziałek szczegóły dotyczące śmierci 18-letniej Magdaleny spod Kamienia Pomorskiego. Ciało młodej kobiety znaleziono w niedzielę w lesie w okolicach miejscowości Świniec. Zarzut zabójstwa usłyszał 28-letni Dawid J., który został w weekend zatrzymany.

18-latka w poniedziałek wyszła z domu i nie wróciła. Pojechała skuterem na zakupy. Jej zaginięcie zgłosił ojciec.

Zabójstwo 18-letniej Magdaleny. Podejrzany przyznał się do winy

- Ustalono, że pokrzywdzona miała problem z uruchomieniem skutera. Sprawca zaproponował pomoc w podwiezieniu. Wsiadła do samochodu. Sprawca zawiózł ofiarę do lasu, gdzie dokonał zabójstwa przez uduszenie, a następnie ukrył ciało przy korzeniach drzew, przykrywając liśćmi - mówił Krzysztof Sierak na konferencji prasowej.

Jak dodał zastępca prokuratora generalnego, kluczowa okazała się analiza nagrań z monitoringu i danych z logowania telefonu.

Dawid J. przyznał się do winy, jednak nie wyjaśnił śledczym, co popchnęło go do zabójstwa. Na poniedziałek zaplanowano wizję lokalną z udziałem mężczyzny.

Zbigniew Ziobro: Zaostrzenie kar ma sens

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził doniesienia medialne na temat 28-latka. - Sprawca był już karany za gwałt i morderstwo, którego dopuścił się w wieku 14 lat. Jako dorosły był karany za rozbój - poinformował Ziobro.

Szef resortu ocenił, że system prawny "okazuje się mocno niedoskonały". - Te wnioski powinny skłonić rząd, ustawodawcę, czyli parlament, do wyciągania takich konsekwencji w systemie prawnym, aby tego typu straszne dramaty i tragedie można znacznie efektywniej ograniczać i redukować - stwierdził Ziobro.

Zaznaczył jednocześnie, że "nikt nigdy nie zagwarantuje, że przestępcy znikną z tego świata i że nie będzie dochodziło do brutalnych zbrodni, ale przez racjonalne i rozumne działania można zapobiec bardzo wielu tragediom i zbrodniom".

Minister wspomniał także o morderstwie 11-letniego Sebastiana z Katowic. Zarzuty w tej sprawie przed kilkoma dniami usłyszał 41-letni mężczyzna. Ziobro dodał, że w systemie "jest jeszcze wiele do zrobienia" i nie wystarczy nieuchronność i szybkość działania.

- W obu tych tragediach, zbrodniach, mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy pierwszy raz wobec popełnionej zbrodni organa państwa zadziałały nieuchronnie i szybko, ale bardzo łagodnie, pozwalając sprawcom wrócić do przestępstwa. Sprawcy dostali szansę, ale tej szansy na dalsze życie zostały pozbawione ich ofiary - stwierdził Zbigniew Ziobro.

- Musimy wybierać jako państwo: komu dajemy szansę? Chyba w tej sytuacji nikt nie powinien mieć wątpliwości, że szansę powinniśmy dać 11-letniemu Sebastianowi i 18-latce, a nie ludziom, którzy wykazują inklinację, skłonność do popełnienia najcięższej zbrodni - zaznaczył minister.

Zbigniew Ziobro podkreślił, że "zaostrzenie kar ma sens". Stwierdził, że sprawców najcięższych przestępstw "warto latami izolować". Zapowiedział, że przedstawi projekt zmian w przepisach na posiedzeniu rządu. Poinformował także, że przygotowane zostały również zmiany w przepisach dotyczące postępowań ws. nieletnich.