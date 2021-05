Adam Bielan odpowiada na słowa Jarosława Gowina. "Ma tupet, by coś takiego mówić"

Jarosław Gowin udzielił niedawno Wirtualnej Polsce wywiadu, w którym zapytano go o to, czy ma zamiar podpisać umowę z czwartym koalicjantem w Zjednoczonej Prawicy. Ma nim być nowa partia Adama Bielana, która powstanie w czerwcu. Podczas rozmowy lider Porozumienia stwierdził, że "nie ma planów podpisania nowej umowy koalicyjnej".

Adam Bielan odpowiada na słowa Jarosława Gowina. "Nie jest najważniejszą osobą"

Adam Bielan był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski, gdzie został zapytany o przytoczone słowa wicepremiera Jarosława Gowina. Prowadzący zasugerował, że wiceszef rządu miał na myśli tworzącą się partię Bielana. - Były prezes Porozumienia, mówiąc delikatnie, nie jest najważniejszą osobą w Zjednoczonej Prawicy, więc - szczerze mówiąc - nie bardzo się przejmujemy, co mówi o tych sprawach - stwierdził polityk.

Na pytanie o to, czy europoseł Prawa i Sprawiedliwości ma zamiar w jakiś sposób przekonać lidera Porozumienia do tego, by umowę jednak podpisał, Bielan stwierdził, że nie ma zamiaru "układać relacji" z Jarosławem Gowinem. Zadeklarował jednak, że w przypadku spotkania liderów partii koalicyjnych wyobraża sobie prowadzenie wspólnych rozmów. - Polityka wymaga wznoszenia się ponad personalne emocje. U Jarosława Gowina zrozumienia tej prostej prawdy w tej chwili nie dostrzegam - skomentował.

Gowin: Porozumienie jest przygotowane na wariant przyspieszonych wyborów

W przywoływanym wcześniej wywiadzie Jarosława Gowina padło także pytanie o to, czy kolejny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości może oznaczać działania zmierzające w kierunku usunięcia Porozumienia z rządu. - Wypchnięcie Porozumienia z rządu będzie oznaczać koniec projektu Zjednoczonej Prawicy. Ci, którzy do tego dążą, torują drogę do władzy opozycji. Niektórzy z nich mają w tym zresztą spore doświadczenie - mówił wicepremier.

Prowadzący program "Tłit" powołał się na te słowa, sugerując, ze znów może chodzić o Adam Bielana i zapytał europosła o to, czy rzeczywiście ma takie zamiary. - Absolutnie nie - stwierdził. - Zależy nam, żeby większość, która wspiera rząd Zjednoczonej Prawicy, była jak największa. To działania Jarosława Gowina zmierzają do tego, by ten klub był jak najmniejszy - dodał.

Gowin przez wiele lat był jednym z liderów PO, był jednym z liderów obecnej opozycji, więc ma tupet, by coś takiego mówić. Jeśli ktoś rozmawiał z opozycją nt. zmiany rządu, to był to sam Gowin

- skomentował Bielan.

Kolejny koalicjant Zjednoczonej Prawicy. Politycy Porozumienia wściekli

Jak informowaliśmy w Gazeta.pl, poszerzenie Zjednoczonej Prawicy o kolejnego koalicjanta zasugerował podczas konferencji poświęconej prezentacji Polskiego Ładu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zgodnie z doniesieniami mediów, nowym ugrupowaniem ma być partia założona przez Adama Bielana. Ma ona zostać utworzona z członkami Porozumienia, którzy stanęli po jego stronie podczas sporu z Gowinem o przywództwo w partii.

Jak opisywał Onet, po informacji, że to partia Bielana ma zasilić szeregi ZP, w partii Gowina miała wybuchnąć burza. - Ludziom szczęki opadły. Są wściekli. Niektórzy uważają, że miarka się przebrała. Jeśli Bielan wejdzie do koalicji, my z niej wyjdziemy - mówił cytowany przez portal polityk Porozumienia.

Nowa partia Bielana to pokłosie konfliktu w Porozumieniu Jarosława Gowina. Bielan twierdzi, że polityk formalnie stracił funkcję prezesa. W lutym bieżącego roku rozpoczęły się próby przejęcia władzy, jednak zakończyły się niepowodzeniem. Wówczas Bielan i kilku innych polityków zostało wyrzuconych z partii.