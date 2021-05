Jarosław Gowin: Porozumienie jest przygotowane na wariant przyspieszonych wyborów

W czwartek w ubiegłym tygodniu profesor Marcin Wiącek został zgłoszony jako wspólny kandydat KO, KP-PSL, Lewicy, Polski 2050, koła Polskie Sprawy oraz posłów niezrzeszonych na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak informowaliśmy w Gazeta.pl, pod wnioskiem popierającym jego kandydaturę podpisali się również niektórzy posłowie Porozumienia, m.in. lider partii Jarosław Gowin. Kandydatką Prawa i Sprawiedliwości została natomiast Lidia Staroń, która była bardzo zaskoczona poparciem klubu dla jej kontrkandydata. Gowin miał bowiem od miesięcy namawiać ją do tego, by kandydowała na RPO w imieniu Zjednoczonej Prawicy.

Jarosław Gowin o poparciu dla prof. Wiącka, kandydata opozycji na RPO

Lider Porozumienia udzielił wywiadu "Super Expressowi" (opublikowany 31 maja), w którym padło pytanie o motywacje klubu w związku z poparciem dla kandydata zaproponowanego przez opozycję oraz o to, czy decyzja ta nie "wywróci" Zjednoczonej Prawicy.

- Dlaczego miałaby ją wywrócić sprawa, która nie jest objęta umową koalicyjną? Niedawno Solidarna Polska głosowała przeciw PiS i Porozumieniu w dużo ważniejszej sprawie - Krajowego Planu Odbudowy, i nie zagroziło to koalicji. Okoliczności wystawienia dwojga kandydatów na RPO będą kiedyś przedmiotem badań historyków i zapewniam, że wyjdą na jaw bardzo zaskakujące okoliczności - powiedział Jarosław Gowin.

Trzaskowski o przyszłości PO: Zniknie, jeśli nie otworzy się na innych

Minister rozwoju, pracy i technologii przyznał, że Porozumienie rozważało zaproponowanie kandydatury Lidii Staroń. Jak przypomniał, na posiedzeniu zarządu partii zgłoszono senatorkę Lidię Staroń oraz prof. Marka Konopczyńskiego i to właśnie ten drugi wygrał większością głosów. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl. profesor szybko wycofał się, o czym informował w mediach społecznościowych.

- Oczekiwaliśmy od PiS dotrzymania niepisanego ustalenia, że w tym podejściu kandydata Zjednoczonej Prawicy na RPO wskazuje Porozumienie. Okazało się jednak, że nie możemy liczyć na poparcie PiS. W tej sytuacji prof. Konopczyński postąpił honorowo i się wycofał, a my zdecydowaliśmy się udzielić swojego poparcia prof. Wiąckowi. To znakomity specjalista w zakresie praw człowieka. Znany jest z zachowywania neutralności politycznej. Jest też znakomitym ekspertem, z którego kompetencji w przeszłości korzystaliśmy - odpowiedział wicepremier. Dopytywany o głosowanie w Sejmie zapowiedział, że ma zamiar postępować konsekwentnie, jednak do tego czasu odbędzie się jeszcze wiele rozmów i nie wyklucza "bardzo zaskakujących scenariuszy".

Polityk do sprawy odnosił się też wcześniej m.in. w TVN24. - Wiemy, że skoro opozycja ma większość w Senacie, musimy znaleźć kandydata, który ma szanse na poparcie opozycji - argumentował. Dodał, że wsparł kandydata zgłoszonego przez Koalicję Polską, na której czele stoi Władysław Kosiniak-Kamysz. - Równie dobrze można powiedzieć, że to opozycja wsparła kandydata, którego ja poparłem - powiedział w sobotę 29 maja.

Wcześniejsze wybory? Porozumienie jest gotowe. Gowin: Mimo że nie dostaliśmy nigdy złotówki z budżetu

Kwestia przyspieszonych wyborów parlamentarnych to temat, który regularnie powraca w ostatnim czasie w związku ze sporami w koalicji Zjednoczonej Prawicy. Na pytanie o to, czy lider Porozumienia przewiduje, że dojdzie do takiej sytuacji, stwierdził, że w polityce "wszystko jest możliwe".

Ja mogę tylko zapewnić, że Porozumienie jest przygotowane także na wariant przyspieszonych wyborów. Mimo że nie dostaliśmy nigdy złotówki z budżetu, a rywalizujemy z partiami, które otrzymują dotacje idące w dziesiątki milionów, to w tej walce Dawida z wieloma Goliatami potrafimy być skuteczni. Jestem przekonany, że będziemy istotnym elementem układanki parlamentarnej w następnej kadencji

- powiedział Jarosław Gowin.

Kwiatkowski o kandydatach na RPO: Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy

W temacie ewentualnych przyspieszonych wyborów wypowiadał się niedawno również Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z TVN24. Jak stwierdził, taka wersja wydarzeń jest bardzo prawdopodobna. - Dlatego że cały pomysł Nowego Ładu [PiS oficjalnie nazwał swój program Polskim Ładem - red.] i tej kampanii wokół Nowego Ładu świadczy o tym, że taki chyba jest plan. Robienie tej wielkiej kampanii dwa lata przed wyborami nie ma sensu. Nikt nie będzie pamiętał ani o Nowym Ładzie, ani o tym wszystkim. Więc ja oceniam, że wiosna przyszłego roku jest całkiem realną możliwością i ten Nowy Ład jest kampanią, początkiem kampanii wyborczej - ocenił.