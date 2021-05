Senat nie dodał preambuły do ustawy ratyfikacyjnej. Borowski: Dostaliśmy za to po głowie

W czwartek wieczorem Senat niemal jednogłośnie i bez poprawek przyjął ustawę ratyfikacyjną w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Poparcia nie uzyskał wniosek senackiej większości o dodanie do dokumentu preambuły. Przeciwko dodaniu preambuły zagłosował senator Koalicji Obywatelskiej Aleksander Pociej, a inny senator KO Leszek Czarnobaj nie wziął udział w głosowaniu.

W Porannej Rozmowie Gazeta.pl Marek Borowski został zapytany o to, co wydarzyło się w czwartek w Senacie. - Pytanie trudne, ale nieuniknione. Z naszymi głosowaniami, jak widać, bardzo wiele osób w Polsce wiąże duże nadzieje. Chodzi o to, żeby Senat był i jest zresztą, ale chodzi o to, żeby stale był, bez żadnych pomyłek, tym miejscem, gdzie ten głos wolny, głos demokratyczny roznosi się, jest słyszany. Niestety, tak się zdarzyło, że się rozniósł [ten głos - przyp. red.], ale zupełnie inaczej - powiedział Borowski.

- Dostaliśmy za to po głowie bardzo mocno SMS-ami, mailami, różnymi komentarzami, itd. Ale co zrobić? Trzeba, jak to się mówi, przyjąć na klatę, wyciągnąć wnioski. Ze względu na pandemię głosowania odbywają się zdalnie. One rodzą ten problem, że jeżeli jest np. problem z internetem, to taki głos może nie zostać zarejestrowany i takie rzeczy się zdarzały już w przeszłości, tyle tylko, że zdarzały się w sytuacjach, które nie były tak ważne - powiedział. Jak dodał, to samo zdarza się senatorom Prawa i Sprawiedliwości.

- Nam to się zdarzyło akurat w takim momencie. Jeden senator, jak informuje, zerwał mu się internet, a drugi się pomylił, przyznaje się do tego - podkreślił Borowski.

