Spotkanie Kaczyńskiego z liderami prawicowych partii z Włoch i Hiszpanii. Rozmowy o nowej sile w PE

W spotkaniu uczestniczyli Jarosław Kaczyński, szefowa włoskiej partii Fratelli d'Itallia Giorgia Meloni oraz Santiago Abascal z hiszpańskiej partii Vox. Oba te ugrupowania należą do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, obie mają profil narodowo-konserwatywny.

REKLAMA

"Bardzo ważne spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości z liderami Vox i Fratelli d'Itallia, dotyczące bieżących spraw EKR i potencjalnych możliwości zwiększenia politycznego wpływu grupy w Parlamencie Europejskim" - napisał na Twitterze europoseł Tomasz Poręba.

PAP w depeszy, którą publikuje RMF FM, podaje, że podczas spotkania rozważane były scenariusze dotyczące powiększenia grupy, a nawet utworzenia w PE nowego ugrupowania o charakterze centroprawicowym.

Zobacz wideo Czy przy okazji KPO była realna szansa na obalenie rządu?

Nieoficjalnie: Kaczyński rozmawiał o stworzeniu nowej siły w PE

Według PAP spotkanie jest elementem negocjacji, które w Europarlamencie mają prowadzić deputowani Ryszard Legutko i Tomasz Poręba.

Sejm wybrał Karola Nawrockiego na prezesa IPN. To dyrektor Muzeum II WŚ

- Celem tych rozmów jest doprowadzenie do tego, by w PE pojawiła się realna duża siła centroprawicowa, która będzie w stanie położyć tamę temu skrajnie liberalnemu, skrajnie upolitycznionemu, pełnemu podwójnych standardów i łamania traktatów, obecnego kierunku rozwoju UE. Fratelli d'Itallia zwiększa swoje poparcie, jest już na drugim miejscu w wielu sondażach we Włoszech, a Vox zrobiła świetny wynik w wyborach w Madrycie - to dobry prognostyk na przyszłość - mówi PAP anonimowy polityk.

- W najbliższym czasie planowane jest opublikowanie deklaracji ideowej, w której zostanie określona wspólnota celów i wartości łącząca różne formacje polityczne w Europie. Jest plan, aby na bazie tej deklaracji rozpoczęły się już poważne negocjacje z różnymi partnerami w Europie, których celem będzie wypracowanie takich rozwiązań, które pozwolą na ich zjednoczenie, a tym samym zwiększenie politycznej obecności oraz roli odgrywanej przez nich w Parlamencie Europejskim - dodaje.

Sąd uchylił wyrok ws. Kijowskiego. Sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia