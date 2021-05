Beata Szydło wstrzymała się w trakcie głosowania nad własnym raportem. Wszystko przez zgłoszone poprawki

"Starzenie się Starego Kontynentu - możliwości i wyzwania po roku 2020 związane z polityką dotyczącą starzenia się społeczeństwa" - tak brzmi nazwa raportu, który przygotowała była premier, a obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego Beata Szydło. Europosłowie komisji ds. zatrudnienia i spraw socjalnych głosowali w czwartek nad jego przyjęciem.

Przygotowano łącznie 579 poprawek. Jak podaje rmf24.pl, europosłowie poparli w głosowaniach poprawki grupy europejskich socjaldemokratów (S&D) mówiące m.in. o "ochronie i wspieraniu praw seksualnych i reprodukcyjnych" i "zapewnianiu powszechnego dostępu do usług i towarów w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego". Ostatecznie raport poparło 25 europosłów, 13 zagłosowało przeciw, 17 (w tym Beata Szydło) wstrzymało się.



Jak skomentował później w mediach społecznościowych europoseł i członek S&D Milan Brglez, komisja opowiedziała się za "równością płci, prawami kobiet i przeciwdziałaniem dyskryminacji wobec prób niektórych rządów i sił w PE do podważania tych wartości".

Brglez dodał jednocześnie, że raport Beaty Szydło "koncentruje się na osobach starszych na obszarach wiejskich i nie zwraca wystarczającej uwagi na sytuację młodszych pokoleń i ludzi na obszarach miejskich".

"Musimy zmienić tę narrację w debacie plenarnej z silnym apelem o Europę międzyludzkiej i międzypokoleniowej solidarności, w której nie ma miejsca na retorykę, politykę i działania wrogie kobietom, osobom LGBTIQ i dyskryminacji na jakimkolwiek innym gruncie" - zaznaczył.

Beata Szydło: Poprawki bez związku z treścią raportu

- Jak będę głosować, podejmę decyzję po przegłosowaniu poprawek. W pierwszej kolejności głosujemy właśnie poprawki. Raport nie jest kontrowersyjny, jest potrzebny, bo dotyczy osób starszych i ich sytuacji. A socjaliści zgłaszali poprawki, które niekoniecznie miały związek z treścią raportu - mówiła przed głosowaniem była premier w rozmowie z RMF FM.

Beata Szydło przygotowała w PE raport. Europosłowie zgłosili 579 poprawek

Projekt raportu dotyczącego starzenia się unijnych społeczeństw Beata Szydło przedstawiła pod koniec ubiegłego roku. Zdaniem Szydło problem starzenia się społeczeństw jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska. - Chcemy, aby ci ludzie nie czuli się wykluczeni, ale aby mieli możliwość jak najbardziej aktywnego udziału w życiu publicznym - powiedziała wówczas Szydło.

W raporcie znalazł się apel do Komisji Europejskiej oraz państw członkowskich o "przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych, zwłaszcza w obszarze zatrudnienia oraz do kształtowania pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie". W raporcie znalazło się również wezwanie do zapewnienia seniorom równego dostępu do świadczeń medycznych i opiekuńczych, bez dyskryminacji ze względu na wiek.