Głosowanie przegrane przez windę to nie pierwsza takie zdarzenie. Przez toaletę upadł rząd

W czwartek Senat głosował nad przyjęciem preambuły do ustawy o Funduszu Odbudowy. Preambuła zobowiązywała rząd do wydatkowania środków zgodnie z zasadami sprawiedliwości, transparentności i praworządności. Ostatecznie senatorowie przegłosowali ustawę bez poprawek, bo dwóm senatorom KO nie udało się oddać głosu - Leszek Czarnobaj miał zatrzasnąć się w windzie, a Aleksander Pociej miał problem ze zdalnym połączeniem się z Senatem.

Problemy żołądkowe obaliły rząd

Głosowanie nad preambułą przywodzi na myśl zdarzenie sprzed niemal 30 lat, kiedy poseł Zbigniew Dyka utkwił w toalecie, a kiedy z niej wyszedł, Polska nie miała już rządu.

Konflikt rządu Hanny Suchockiej z "Solidarnością" doprowadził do wniosku o wotum nieufności. Sejm, wówczas złożony z bardzo wielu małych partii o niewiele mówiących nazwach (jak Polska Partia Przyjaciół Piwa), a w skład koalicji rządzącej wchodziło osiem ugrupowań. Mimo większości po stronie Suchockiej przegłosowano wniosek o wotum i rząd upadł. Zabrakło jednego głosu spóźnionego posła - Zbigniewa Dyki.

Najczęściej powtarzana wersja to ta o problemach żołądkowych, które Dykę zatrzymały w toalecie. On sam po latach stwierdził, że chodziło jednak o "problem z windą". Możliwe jednak, że Dyka celowo nie pojawił się na głosowaniu, bo krótko wcześniej został odwołany ze stanowiska ministra sprawiedliwości. Tego się już nie dowiemy, bo Zbigniew Dyka zmarł w 2019 roku.

Ziobro przed Trybunał Stanu. Premierka nie przyszła

Politycy Platformy Obywatelskiej wielokrotnie wyrażali żal z powodu innego głosowania, które przepadło ze względu na nieobecność. Chodzi o wniosek, by postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu. Głosowanie miało się odbyć tuż przed końcem kadencji Sejmu, ale decydujący nie był jeden, ale pięć głosów. Do postawienia Ziobry przed Trybunałem potrzeba było 276 głosów, "za" zagłosowało 271.

Tylko z PO nie głosowało dziewięcioro parlamentarzystów. Wśród nich była premier Ewa Kopacz. - Pięciu głosów zabrakło? To nawet gdybym była, to by i tak czterech brakowało - komentowała wówczas Kopacz.

Z PSL nie pojawiło się siedmiu posłów, w tym wicepremier Janusz Piechociński. Dwóch posłów PSL postanowiło się wstrzymać, a jeden zagłosował przeciwko.