"Wiadomości" TVP o głosowaniu w Senacie. "Kompromitacja politycznych gier opozycji"

Senat przyjął w czwartek ustawę ratyfikacyjną w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Większości nie uzyskał wniosek o dodanie do dokumentu preambuły. Oznacza to, że ustawa, niezbędna do uruchomienia funduszy europejskich na lata 2021-27, trafi na biurko prezydenta.

W głosowaniu nad poprawką padł remis 49-49 przy jednym głosie wstrzymującym się. Wobec tego marszałek Tomasz Grodzki zarządził dwa kolejne głosowania. Najpierw senatorowie głosowali nad odrzuceniem ustawy w całości. Ten wniosek nie uzyskał poparcia i następnie izba głosowała w sprawie przyjęcia dokumentu bez poprawek. W głosowaniu uczestniczyło stu senatorów, 98 było za, nikt nie był przeciwko, od głosu wstrzymało się dwóch senatorów.

Zaskakujący wynik głosowania w Senacie. Fundusz Odbudowy bez preambuły

"Kompromitacja opozycji w Senacie. Pomimo wysiłków marszałka Grodzkiego Fundusz Odbudowy przyjęty bez poprawek" - ogłosiła w wieczornym wydaniu "Wiadomości" TVP prowadząca Edyta Lewandowska. Jak dodała, głosowanie było "kompromitacją politycznych gier opozycji w Senacie wokół unijnych funduszy".

"Polska jest jedynym krajem UE, który nie ratyfikował jeszcze ustawy pozwalającej uruchomić miliardy euro z Funduszu Odbudowy" - podkreślała pracowniczka Telewizji Polskiej.

"Wstydliwe ostatnie miejsce Polski to efekt prac Senatu Tomasza Grodzkiego, który od kilkunastu dni przeciąga prace nad kilkuzdaniową ustawą. Polityczna gra unijnymi funduszami zakończyła się kompromitacją opozycji, bo ostatecznie Senat przyjął ustawę bez żadnych poprawek" - zaznaczyła.

Dominik Cierpioł, autor materiału w "Wiadomościach" podkreślał, że "doszło do spektakularnej porażki marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego".

"Takie głosowanie oznacza blamaż Tomasza Grodzkiego i całej opozycji. Okazało się bowiem, że trzy ostatnie tygodnie zostały zmarnowane, bo ustawa została przyjęta bez poprawek" - komentował pracownik TVP. Jak dodał, "powolne prace Senatu mogą dziwić, biorąc pod uwagę, że ustawa o zasobach własnych UE to zaledwie kilka zdań.

Treść preambuły

Poniżej przedstawiamy całą treść preambuły, którą zajmował się Senat:

W osiemnastym roku członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej cała Wspólnota stanęła przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest kryzys społeczno-gospodarczy. Jedyną drogą wyjścia z tego kryzysu jest solidarność europejska, a środkiem do realizacji tego celu ustanowienie europejskiego Funduszu Odbudowy.

W trosce o przyszłość i pomyślność naszej Ojczyzny władze Rzeczypospolitej Polskiej deklarują, że środki z Funduszu Odbudowy będą służyć modernizacji państwa, rozwojowi i innowacyjności gospodarki, usprawnieniu ochrony zdrowia, wzmocnieniu systemu edukacji, ochronie środowiska i klimatu.

Władze Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązują się, że środki z tego Funduszu będą wydatkowane w oparciu o zasady sprawiedliwości, transparentności i praworządności z zagwarantowaniem równego traktowania podmiotów zainteresowanych realizacją projektów. Będą one uwzględniały potrzeby wszystkich obywatelek i obywateli Rzeczypospolitej, wszystkich wspólnot lokalnych, samorządów, przedsiębiorców i pracowników, rolników i organizacji pozarządowych.

W tym celu zostanie powołany Komitet Monitorujący, który będzie sprawował nadzór nad realizacją projektów oraz wydatkowaniem środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

W skład tego Komitetu wejdą przedstawiciele Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz reprezentanci organizacji samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, organizacji związkowych oraz organizacji pozarządowych wskazani przez te podmioty według przepisów odrębnej ustawy.

W przekonaniu, że poszanowanie powyższych zasad będzie niewzruszoną podstawą realizacji Krajowego Planu Odbudowy, stanowi się, co następuje: