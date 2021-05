Zaskakujący wynik głosowania w Senacie. "Senatorowie PO się pomylili", "Jak żyć?" [KOMENTARZE]

Senat przyjął ustawę ratyfikacyjną w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Większości nie uzyskał wniosek o dodanie do dokumentu preambuły, proponowany przez senacką większość KO, PSL, Lewicy oraz senatorów niezrzeszonych i niezależnych. Oznacza to, że ustawa, niezbędna do uruchomienia funduszy europejskich na lata 2021-27, trafi na biurko prezydenta.

Komentarze po głosowaniu w Senacie. "Senatorowie PO się pomylili"

Dlaczego nie udało się przegłosować przyjęcia preambuły do ustawy o Funduszu Odbudowy? Dwóch senatorów KO nie oddało głosu. Jeden z senatorów - Leszek Czarnobaj miał zatrzasnąć się w windzie, a drugi - Aleksander Pociej miał problem z połączeniem zdalnym z Senatem.

"Ustawa ratyfikacyjna przeszła w Senacie bez poprawek! Marszałek Grodzki i cała opozycja wstrzymywali przez wiele, wiele dni ustawę, która nie powinna budzić najmniejszych wątpliwości. Miliardy złotych dla Polski czekały, ponieważ ważniejsze były partyjne gry w PO"- napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Mueller.

"Ustawa ratyfikacyjna przyjęta bez poprawki. Senatorowie PO się pomylili. Pytano mnie wielokrotnie jak będzie głosowała Lewica w Senacie. Na szczęście znów głosowała inaczej niż Czarnobaj i Pociej. Ależ Tomasz Lis, Silni razem i libki zrobią PO jazdę. Jak żyć?" - napisał na Twitterze Włodzimierz Czarzasty po tym jak dwaj senatorowie KO nie wzięli udziału w głosowaniu.

Polityk Lewicy opublikował również kolejnego tweeta, na którym zamieścił zdjęcie stłoczonych senatorów i podpis: "Senat. Szukają senatora Czarnobaja."

Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości napisał: "Polityczne gierki Borysa Budki i prof. Grodzkiego legły w gruzach. To dobra wiadomość dla Polski i Polaków. Dzięki przyjęciu przez #Senat ustawy ratyfikacyjnej FO bez poprawek uniknęliśmy kompromitacji".

Zaskakujący wynik głosowania w Senacie. Fundusz Odbudowy bez preambuły

Bosacki: mogę tylko przeprosić wyborców za błędy lub niefrasobliwość kolegów

Do zaskakującego przebiegu głosowania w senacie odniósł się również Marcin Bosacki, szef senackiego klubu KO. W rozmowie z PAP powiedział, że będzie wyjaśniać kwestie związane z "problemami" z głosowaniem senatorów Leszka Czarnobaja i Aleksandra Pocieja. - Mogę tylko przeprosić naszych wyborców za błędy lub niefrasobliwość dwóch naszych kolegów - oznajmił Bosacki.

- Stało się bardzo źle w wyniku kłopotów technicznych, bądź pomyłki dwóch naszych kolegów. Wyjaśnimy z nimi dokładnie, co się stało - dodał szef senackiego klubu KO. Sam Czarnobaj potwierdził z kolei, że miał problemy techniczne z tabletem i jest mu z tego powodu przykro.

Fundusze europejskie na lata 2021-2027. Jak głosowali senatorowie?

W głosowaniu nad poprawką padł remis 49-49 przy jednym głosie wstrzymującym się. Marszałek Tomasz Grodzki zarządził zatem dwa kolejne głosowania. Najpierw senatorowie głosowali za odrzuceniem ustawy, a później, gdy ten wniosek nie uzyskał poparcia, głosowano w sprawie przyjęcia dokumentu bez poprawek. 98 było za, dwóch wstrzymało się od głosu, ale nikt nie był przeciw.

Fundusz zakłada rozdysponowanie do państw członkowskich Wspólnoty 672,5 miliarda euro w formie zarówno dotacji, jak i pożyczek. Podstawą do sięgnięcia po te środki jest Krajowy Plan Odbudowy, który rząd przekazał Komisji Europejskiej.

Prezydent Sopotu o "zablokowaniu wyborów": Ochroniliśmy Polskę

Komisja Europejska potrzebuje zgody wszystkich państw członkowskich Wspólnoty, aby zaciągnąć pożyczki na międzynarodowych rynkach finansowych, z których będzie sfinansowany Fundusz Odbudowy. Z budżetu Unii i Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać w ciągu kilku najbliższych lat łącznie około 770 miliardów złotych.