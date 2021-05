Prof. Marcin Wiącek kandydatem opozycji na RPO. "Ponadpolityczny, niepartyjny, akademicki"

Prof. Marcin Wiącek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. - Jestem zaszczycony, że moją osobą zainteresowało się tak szerokie grono i zdecydowało się na wystawienie mojej kandydatury. Jestem człowiekiem nauki, od kilkunastu lat pracuję na Wydziale Prawa i Administracji UW, przez wiele lat zajmowałem się prawem konstytucyjnym, teraz zajmuję się prawami człowieka - mówił na czwartkowej konferencji prasowej.

- Pracowałem przez kilka lat w Trybunale Konstytucyjnym, od kilkunastu lat jestem pracownikiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przez całe swoje zawodowe życie czułem, choć nie byłem sędzią, powiew niezawisłości, niezależności, dlatego nigdy nie podejmowałem żadnej aktywności innej niż naukowa i ekspercka - podkreślał.

Prof. Wiącek zaznaczył, że jeśli zostanie RPO, jego credo będzie art. 130 Konstytucji RP mówiący o godności człowieka, prawa do szczęścia, aktywności społecznej, szacunku. - Preambuła Konstytucji mówi, że każdy człowiek posiada taką samą godność niezależnie od tego, jaki ma światopogląd, czy wierzy w Boga, czy uniwersalne wartości wywodzi z innych źródeł, niezależnie od poglądów politycznych. To wizja pełnienia tego urzędu - wyjaśnił.

Prof. Marcin Wiącek kandydatem na RPO. "Najlepszy z najlepszych"

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że prof. Marcin Wiącek to "ponadpolityczny, niepartyjny, akademicki" kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich. - Ma ponad 100 publikacji dotyczących prawa konstytucyjnego, praw człowieka, praw obywatela, ma doświadczenie pomimo młodego wieku, ma dorobek naukowy - wyliczał.

- To kandydat niezależny, profesjonalny, który gwarantuje, że prawa obywatelskie będą priorytetem, o który będzie walczył - zapowiadał lider PO Borys Budka. Zaznaczył, że prof. Marcin Wiącek to "najlepszy z najlepszych".

- Opozycja pokazuje dziś, że możemy mieć wspólnego kandydata, który urząd RPO będzie traktował jako dobro wspólne, a nie będzie chciał go upolitycznić - zaznaczał szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Pod kandydaturą prof. Marcina Wiącka podpisali się również m.in. posłowie Porozumienia.

Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich

Wyznaczony przez marszałkinię Sejmu Elżbietę Witek termin zgłaszania kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich minął w czwartek o godz. 16. Kandydatką Prawa i Sprawiedliwości jest przewodnicząca Koła Senatorów Niezależnych Lidia Staroń (członkini Platformy Obywatelskiej w latach 2005-2015).

Lidia Staroń kandydatką PiS na RPO. Terlecki uzasadnia: Bardzo chce

W środę wieczorem z kandydowania na Rzecznika Praw Obywatelskich zrezygnował prof. Marek Konopczyński, którego kandydaturę zaproponowało Porozumienie Jarosława Gowina. Powodem był brak poparcia ze strony PiS.

Zgodnie z konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.

Parlament czterokrotnie próbował wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. Dwukrotnie jedyną kandydatką na urząd była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, ale nie uzyskała poparcia Sejmu. W dwóch kolejnych turach Sejm wybrał kandydatów Prawa i Sprawiedliwości - Piotra Wawrzyka i Bartłomieja Wróblewskiego. Obie kandydatury nie uzyskały zgody Senatu.