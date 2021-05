Gowin: Gdyby nasi partnerzy zamierzali rządzić z Lewicą, byłby to koniec projektu Zjednoczonej Prawicy

- W rządzie i koalicji jestem adwokatem klasy średniej. Nie tylko przedsiębiorców - zwłaszcza tych mniejszych i średnich, ale także naukowców, nauczycieli, urzędników, samorządowców i przedstawicieli wolnych zawodów. Zgadzając się na kierunkowe rozwiązania - ogłoszone podczas prezentacji Polskiego Ładu - już w jej trakcie mówiłem, że będą uzupełnione o coś, co nazwałem ulgą dla klasy średniej - powiedział Jarosław Gowin.

Jarosław Gowin: To byłby to koniec projektu Zjednoczonej Prawicy

"Rzeczpospolita" pytała wicepremiera Jarosława Gowina, czy nie obawia się, że PiS w kwestiach spornych w sprawie Polskiego Ładu, będzie próbował porozumiewać się z Lewicą. - Gdyby nasi partnerzy koalicyjni zamierzali rządzić z Lewicą, to byłby to koniec projektu Zjednoczonej Prawicy - odpowiedział.

Gowin o Polskim Ładzie: To musi być uzupełnione o ulgę dla klasy średniej

Pytania dotyczące Polskiego Ładu skwitował tak: - Nie należy tracić z oczu wszystkich dobrych stron Polskiego Ładu. Ale doskonale wiem, że debatę publiczną zdominował temat likwidacji odpisu podatkowego od składki zdrowotnej. Gowin dodał też, że "jeżeli to rozwiązanie ma wejść w życie, to musi być uzupełnione o ulgę dla klasy średniej". Wicepremier przekazał także, że zostało już uzgodnione rozwiązanie dotyczące pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. - Dzięki temu osoby, które zarabiają od 6 tys. zł do 13 tys. zł, nie zapłacą ani złotówki więcej - zapewnił.

- To my od dawna opowiadaliśmy się za podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł - przypomniał Gowin. I podkreślił, że Porozumienie przygotowało również "bardzo dobrze oceniany pakiet ustaw, które pozwolą na zwiększenie liczby oddawanych mieszkań".

Wicepremier Gowin: Wyrównanie składek społecznych w przypadku umów zleceń jest niezbędne

Na konsultacjach w sprawie Polskiego Ładu Gowin powiedział, że umowy o dzieło zachowają swój obecny kształt, a umowy cywilnoprawne nie zostaną zlikwidowane. Dodał jednak, że usunięta zostanie z początkiem nowego roku różnica w oskładkowaniu umów-zleceń oraz umów o pracę. - Takie jest jednoznaczne stanowisko KE, formułowane również podczas negocjacji Krajowego Planu Odbudowy. Także część organizacji pracodawców uważa, że tego typu wyrównanie składek społecznych w przypadku umów zleceń jest niezbędne, bo zapobiega sytuacjom, jakie wiele osób dotkliwie odczuło w czasie pandemii, a ponadto prowadzi do wyrównania szans, jeśli chodzi o konkurencję na rynku - wyjaśnił Jarosław Gowin.